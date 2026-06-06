Una cuenta conjunta une más tu matrimonio, según un estudio

Un estudio recientemente publicado indica que tener una cuenta conjunta en el matrimonio tiene un efecto positivo en la relación. Aquí te contamos más

Dos años de investigación. La profesora Jenny Olson y su equipo observaron durante dos años a 230 parejas. Se trataba de matrimonios jóvenes o parejas de novios. El grupo de estudio se dividió en tres subgrupos: el primero fusionó las cuentas privadas en una cuenta conjunta; en el segundo, cada uno conservó su propia cuenta; y el tercero pudo elegir la opción que prefiriera. Al cabo de dos años se recopilaron las observaciones y conclusiones. Resultó que las parejas que compartían una cuenta conjunta valoraban la calidad de su relación mucho mejor que aquellas que tenían cuentas separadas.

Fortalecimiento de la unión matrimonial

Las parejas que comparten una misma cuenta están más de acuerdo en sus objetivos financieros y comprenden mejor la unión que forman.

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"La vida en pareja consiste en que los cónyuges se ayuden mutuamente porque la otra persona lo necesita. Aquí se aplica el principio de 'quiero ayudarte' porque existe esa necesidad. No pretendo hacer cuentas de ello", afirma la profesora Jenny Olson.

Las parejas que tienen cuentas separadas funcionan según el principio de "algo a cambio de algo". Pueden pensar: "Yo pago Netflix y tú el médico. No colaboran como lo hacen las parejas con una cuenta conjunta, que disponen de un fondo común. Se parece a una relación comercial", explica Olson, profesora asistente de mercadeo de la Facultad de Negocios Kelley de la Universidad de Indiana.

En las encuestas realizadas a personas en relaciones de diversa duración, se observó que las parejas que compartían una cuenta conjunta tenían un mayor sentido de comunidad en comparación con aquellas que tenían cuentas individuales o incluso con las que solo compartían una parte de sus fondos. A menudo escuchábamos a estas parejas decir que "están juntos en esto", resume el profesor Olson.

Menos peleas y más felicidad

El estudio demostró que los esposos tenían menos conflictos y vivían más felices. De modo que, la profesora Jenny explicó al respecto:

"Con frecuencia nos decían que tenían un mayor sentimiento de 'estar en esto juntos'".