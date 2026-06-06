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León XIV en España: su discurso de reconciliación ante las autoridades

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Spain's Felipe VI, Queen Letizia, Princess Leonor (L) and Spain's Prime Minister Pedro Sanchez (R) welcome Pope Leo XIV at the Royal Palace in Madrid on June 6, 2026.

STEFANO RELLANDINI | AFP

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I.Media - publicado el 06/06/26
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Al llegar a España, el Papa León XIV se reunió con las autoridades españolas para dar un discurso

Haciendo referencia a la historia de España en varias ocasiones, el Papa León XIV pidió el fin de la "retórica divisiva y polarizadora" durante su encuentro con las autoridades españolas el 6 de junio de 2026 en el Palacio Real de Madrid. Ante una audiencia de varias decenas de miembros del gobierno, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, el Papa explicó que había venido a España para "fomentar [...] una renovada fidelidad entre los creyentes" y "una reconciliación [...] entre las diferentes fuerzas dentro de esta nación".

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Tags:
diplomaciapapa leon xivviaje apostólico
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