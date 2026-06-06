¡Estas monjas católicas antes eran hermanas anglicanas!

Tras años de discernimiento espiritual, una comunidad monástica anglicana tradicional tomó la valiente decisión de entrar en plena comunión con la Iglesia católica

Las Hermanas de la Santísima Virgen María se parecen a cualquier otra monja católica. Siguen la regla de san Benito, visten hábitos blancos y negros, y son muy devotas de la Virgen María. El rosario forma parte de su hábito. Pero estas monjas son extraordinarias, ¡porque todas ellas eran anteriormente monjas anglicanas y se unieron a la Iglesia católica en 2013! Ahora son la única comunidad monástica del Ordinariato Personal de Nuestra Señora de Walsingham.

¿Monjas anglicanas?

Lo primero que se nos podría ocurrir es: "¡Ni siquiera sabía que los anglicanos tuvieran monjas!". De hecho, cuando la Iglesia de Inglaterra se separó de la Iglesia católica en el siglo XVI, el monacato prácticamente desapareció de la Iglesia de Inglaterra. El rey Enrique VIII disolvió los conventos y monasterios y confiscó sus propiedades.

Luego surgió el Movimiento de Oxford dentro de la Comunión Anglicana en el siglo XIX. Este movimiento puso de relieve y recuperó aspectos de la espiritualidad, la teología y el culto que la Iglesia de Inglaterra comparte con la Iglesia Católica, como el monacato. También nos trajo a San Juan Enrique Newman, tal vez el converso más famoso del anglicanismo al catolicismo en los últimos siglos.

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Fue durante el renacimiento del monacato anglicano que esto provocó cuando William John Butler —un joven vicario anglicano de Wantage, Inglaterra— fundó la Comunidad Anglicana de Santa María la Virgen en 1848. Su regla se basaba en la de San Agustín.

La comunidad creció con el paso de los años y se dedicó a diversas obras de caridad, desde escuelas hasta hogares para madres jóvenes o personas mayores, y para personas en proceso de recuperación de adicciones. Más recientemente, a finales del siglo XX, pasaron gradualmente del trabajo institucional a "ministerios más individuales" en hospitales, parroquias y escuelas, así como a la dirección espiritual.

Sintiéndose llamadas al catolicismo romano

Foto reciente de cinco de las Hermanas de la Santísima Virgen María. La Madre Winsome se encuentra en el centro de la primera fila. S.B.V.M.

En un extenso testimonio publicado en el sitio web de las monjas, ahora católicas, la Madre Winsome SBVM explica por qué ella y varias de sus hermanas religiosas decidieron pasarse al catolicismo.

Por un lado, explica, ya "vestían el hábito tradicional, cantaban canto gregoriano, conservaban el Santísimo Sacramento, hacían votos de pobreza, castidad y obediencia y, en esencia, trataban de imitar las prácticas de una comunidad monástica católica tradicional". Por otro lado, sentían que "con el paso del tiempo, la vida religiosa en la Iglesia de Inglaterra […] había quedado relegada a un segundo plano".

La Madre Winsome explica que las hermanas habían "llegado a un punto en el que la comunidad necesitaba una reforma a un nivel espiritual profundo". Fue elegida Madre Superiora en 2006 y descubrió que algunas hermanas "corrían el peligro de perder su vocación monástica, sustituyéndola por la idea de una asociación informal de mujeres bienintencionadas que realizaban buenas obras". Pero eso, señala, no es vida consagrada monástica.

Benedicto XVI abre la puerta

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El papa Benedicto XVI era muy consciente de que, debido en gran parte a la evolución teológica de la Comunión Anglicana y de la Iglesia de Inglaterra en particular, un número considerable de anglicanos estaba interesado en convertirse al catolicismo.

Consciente de esta necesidad pastoral y del valioso legado espiritual que ya poseían, en 2009 Benedicto XVI publicó la carta apostólica Anglicanorum Coetibus. Este documento ofrecía una solución: los Ordinariatos Personales para los antiguos anglicanos (que verían la luz dos años más tarde). Estas estructuras permiten a los anglicanos entrar en plena comunión con Roma, al tiempo que conservan aspectos de su patrimonio litúrgico y espiritual anglicano.

En ese momento, cuenta la Madre Winsome, algunas de las hermanas se le acercaron en privado para decirle que se sentían llamadas a aceptar esta invitación de Roma. Propusieron unirse al Ordinariato Personal de Nuestra Señora de Walsingham. Algunas mencionaron específicamente al cardenal John Henry Newman como inspiración para dar este paso.

Al principio, no tenían intención alguna de abandonar la Comunidad de Santa María la Virgen. Muchas de las hermanas habían expresado por su cuenta que sentían el mismo llamado, "como parte de una comunidad", al tiempo que percibían el llamado a permanecer juntas. Y, de hecho, el Ordinariato estaba dispuesto a acoger a religiosas en grupos. Esperaban que las monjas que quisieran convertirse al catolicismo pudieran hacerlo y permanecer junto a sus hermanas anglicanas.

Esta propuesta fue aprobada por toda la comunidad, y comenzaron un período de "exploración espiritual" y discernimiento bajo la guía de representantes de la Iglesia católica y del Ordinariato en particular. Al final, once de ellas discernieron que "estaban siendo llamadas a la plena comunión de la Iglesia católica". También se dieron cuenta de que se sentían llamadas a seguir la Regla de San Benito.

Por fin católicas

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Las doce monjas fueron acogidas en la Iglesia católica el 1 de enero de 2013. Les había llevado cuatro años y habían tenido que hacer frente a la incomprensión y a la dolorosa oposición de muchos de sus hermanas y hermanos anglicanos, pero el esfuerzo valió la pena.