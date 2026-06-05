(VIDEO) Islas Canarias: los miles de migrantes y el esfuerzo de la Iglesia

Cuando Papa León XIV visite España del 6 al 12 de junio, una de las paradas que más atención despertará será la de las Islas Canarias. Este archipiélago, conocido mundialmente por sus paisajes y su atractivo turístico, se ha convertido también en una de las principales puertas de entrada para la migración hacia Europa. Allí convergen historias de esperanza, sufrimiento y búsqueda de un futuro mejor, una realidad que la Iglesia acompaña de cerca desde hace años.
En las Islas Canarias, miles de migrantes buscan una nueva oportunidad mientras la Iglesia multiplica sus esfuerzos de acogida