(VIDEO) Islas Canarias: los miles de migrantes y el esfuerzo de la Iglesia

En las Islas Canarias, miles de migrantes buscan una nueva oportunidad mientras la Iglesia multiplica sus esfuerzos de acogida

Cuando Papa León XIV visite España del 6 al 12 de junio, una de las paradas que más atención despertará será la de las Islas Canarias. Este archipiélago, conocido mundialmente por sus paisajes y su atractivo turístico, se ha convertido también en una de las principales puertas de entrada para la migración hacia Europa. Allí convergen historias de esperanza, sufrimiento y búsqueda de un futuro mejor, una realidad que la Iglesia acompaña de cerca desde hace años.