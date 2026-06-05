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(VIDEO) Islas Canarias: los miles de migrantes y el esfuerzo de la Iglesia

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Guillermo Arévalo - I.Media - publicado el 05/06/26
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En las Islas Canarias, miles de migrantes buscan una nueva oportunidad mientras la Iglesia multiplica sus esfuerzos de acogida

Cuando Papa León XIV visite España del 6 al 12 de junio, una de las paradas que más atención despertará será la de las Islas Canarias. Este archipiélago, conocido mundialmente por sus paisajes y su atractivo turístico, se ha convertido también en una de las principales puertas de entrada para la migración hacia Europa. Allí convergen historias de esperanza, sufrimiento y búsqueda de un futuro mejor, una realidad que la Iglesia acompaña de cerca desde hace años.

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Tags:
inmigrantespapa leon xivviaje apostólicovideo
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