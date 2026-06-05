¿Sabes que son los leccionarios que se usan en Misa?

En la Misa se usan varios libros que sirven al sacerdote para celebrar la liturgia. Los leccionarios forman parte de esta colección, por eso, conozcámoslos

La Liturgia católica no está improvisada. Sabemos que, desde que nuestro Señor Jesucristo dejó a los Apóstoles la encomienda de conmemorar lo que vivieron en la Última Cena, la santa Misa ha evolucionado, aunque no en su esencia. Asimismo, una parte importante es la liturgia de la Palabra, en la que se usan los leccionarios. Pero profundicemos en el tema.

Las lecturas en la Misa

Para celebrar la Eucaristía, desde el siglo IV existen los libros litúrgicos que fueron compilados por la Iglesia y que tomaron forma a lo largo de muchos siglos, hasta llegar a los que conocemos hoy. Básicamente, contienen las instrucciones para realizar adecuada y dignamente cada celebración.

Así mismo, un elemento esencial en las celebraciones litúrgicas es la Palabra de Dios. Por eso, dentro de la Misa tenemos dos partes importantes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Para celebrar la primera parte se requiere leer la Palabra de Dios, para lo cual se usan unos libros llamados "leccionarios".

La Enciclopedia católica refiere que "la palabra leccionario, en su sentido amplio, es un termino el cual se puede aplicar correctamente a cualquier escrito litúrgico que contenga los pasajes a ser leídos en voz alta durante los servicios de la Iglesia".

Pero en la práctica, en ellos encontramos la Palabra de Dios, es decir, pasajes que tomaron de la Biblia y que se leen de acuerdo con el tiempo que va marcando el calendario litúrgico.

De este modo existen hasta ocho tomos de los leccionarios, pero los más usuales son los dos primeros, que están numerados y se acomodan de acuerdo con el ciclo litúrgico dominical - A, B o C - en las celebraciones dominicales.

También es necesario destacar que cambian las lecturas con base en el ciclo ferial, es decir, de los días lunes a los viernes - llamados feriales o ferias - y que se adaptan conforme al año, ya sea par o impar - por ejemplo, en 2026 estamos en año par -. Esta reforma fue marcada en la constitución Sacrosanctum Concilium.

Así las cosas, ¿qué hay en cada uno?

1 Leccionario I

En este primer leccionario encontramos las lecturas de los tiempos fuertes: Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. También incluye seis semanas del tiempo ordinario, la solemnidad de la Ascensión del Señor y Pentecostés.

2 Leccionario II

En leccionario II contiene las lecturas del domingo sexto del tiempo ordinario, que comienza después de Pentecostés, hasta la fiesta de Jesucristo Rey del Universo, con la que concluye en año litúrgico.

En otros leccionarios encontraremos lecturas para el Propio y Común de los Santos y difuntos, Misas Votivas y por diversas necesidades.