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Qué santo puede acompañarte en cada etapa de la vida

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Yohana Rodríguez - publicado el 05/06/26
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Cada etapa de la vida trae preguntas, retos y oportunidades. Conoce a estos santos que pueden acompañarte y ayudarte a acercarte más a Dios

Todos necesitamos un amigo que nos acompañe en las distintas etapas de la vida. Cada una tiene sus retos, sus alegrías y sus momentos especiales. Y aunque podemos recorrer esos caminos solos, ¿por qué no pedir consejo a los santos que ya vivieron experiencias similares?

Por supuesto, puedes acudir a estos amigos del cielo en cualquier circunstancia. Sin embargo, algunos son especialmente conocidos por acompañar ciertas situaciones. Por ejemplo, si eres un joven que está discerniendo su vocación, Pier Giorgio Frassati y san Ignacio de Loyola pueden convertirse en grandes confidentes y compañeros de camino.

Al final, pedir la guía de quienes están cerca de Dios es un acto de humildad; es reconocer que no tenemos que recorrer la vida solos y que podemos aprender de quienes ya siguieron a Cristo antes que nosotros.

Aquí los santos:

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Tags:
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