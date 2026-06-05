Los agustinos celebran una fiesta en honor a la amistad

Los santos agustinos Alipio y Posidio son recordados por la fiel amistad que contribuyó a forjar el camino de Agustín hacia la santidad

La mayoría de las fiestas religiosas rinden homenaje a fundadores, mártires o misioneros. La celebración de los santos agustinos Alipio y Posidio, que se celebra el 16 de mayo, rinde homenaje a la amistad fiel.

Ninguno de los dos es tan conocido como San Agustín de Hipona. Sin embargo, ambos contribuyeron a moldear la vida de uno de los más grandes pensadores del cristianismo, y ambos permanecieron a su lado durante su conversión, su ministerio, las controversias y el colapso del mundo romano que los rodeaba.

Alipio aparece a lo largo de las Confesiones de Agustín casi como un hermano. Los dos estudiaron juntos en el norte de África y más tarde viajaron a Milán, donde quedaron bajo la influencia de San Ambrosio. Agustín describe a Alipio como dotado intelectualmente, leal y serio en cuanto a la verdad incluso antes de su conversión al cristianismo.

Cuando Agustín decidió finalmente abandonar su antigua vida y buscar el bautismo, Alipio se unió a él. En el año 387, los dos amigos fueron bautizados juntos, probablemente ambos por Ambrosio, durante la Vigilia Pascual en Milán.

Su amistad se convirtió en una búsqueda compartida de la santidad y la sabiduría. Agustín escribió más tarde de forma conmovedora sobre la alegría y la fragilidad de la amistad, especialmente la amistad arraigada en Dios y no solo en la ambición o el placer.

Hermano obispo

Possidio entró en la vida de Agustín algo más tarde, pero llegó a ser igual de importante. Ocupó el cargo de obispo de Calama, en la actual Argelia, y siguió siendo un colaborador cercano durante unos años marcados por disputas teológicas y la inestabilidad política en el norte de África romana.

Hoy en día, se recuerda a Posidio especialmente porque preservó la memoria de Agustín para las generaciones futuras. Tras la muerte de Agustín en el año 430, durante el asedio vándalo de Hipona, Posidio escribió La vida de Agustín, una de las biografías cristianas primitivas más importantes. Sin él, muchos detalles de la vida cotidiana, la labor pastoral y el carácter de Agustín podrían haber desaparecido.

La fiesta agustiniana de Alipio y Posidio destaca una idea cristiana distintiva: la santidad es a menudo comunitaria. El propio Agustín ayudó a dar forma a esta visión a través de la regla que más tarde guio a las comunidades agustinianas, llamando a los creyentes a vivir "de un solo corazón y una sola mente en el camino hacia Dios".

Fe y amistad

Esa frase sigue siendo fundamental para la espiritualidad agustiniana. La amistad es una de las formas en que madura la fe. La conversación sincera, el compañerismo intelectual, la oración compartida y la perseverancia en el sufrimiento se convierten en caminos hacia Dios.

También presta una atención especial a las personas que se encuentran justo fuera del foco de la historia. Alipio y Posidio fueron compañeros cuya presencia ayudó a sostener a un santo en momentos de incertidumbre, responsabilidad pública y lucha personal.

Muchos católicos pueden identificar figuras similares en sus propias vidas: el amigo que les animó a volver a la misa, el compañero de peregrinación, la persona que siguió llamándoles durante una etapa difícil en su fe. La Iglesia canonizó a Agustín, pero la tradición agustiniana también recuerda a los hombres que caminaron a su lado.