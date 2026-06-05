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Las cifras del catolicismo en España

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I.Media - publicado el 05/06/26
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En vísperas del viaje del Papa León a España, Aleteia presenta las cifras del catolicismo en el país

El 6 de junio de 2026, el Papa León XIV emprenderá un viaje de siete días a España, uno de los bastiones históricos de la Iglesia Católica en Europa. Como antes de cada viaje papal, la Santa Sede ha publicado sus cifras oficiales sobre el estado del catolicismo en el país que el pontífice está a punto de visitar.

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Tags:
catolicismoiglesia catolica
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