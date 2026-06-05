Las cifras del catolicismo en España

El 6 de junio de 2026, el Papa León XIV emprenderá un viaje de siete días a España, uno de los bastiones históricos de la Iglesia Católica en Europa. Como antes de cada viaje papal, la Santa Sede ha publicado sus cifras oficiales sobre el estado del catolicismo en el país que el pontífice está a punto de visitar.

En el caso de España, el Vaticano afirma que en 2024 había más de 45 millones de católicos de un total de casi 49 millones de españoles, lo que representa el 93,25% de la población. Sin embargo, estas cifras, basadas en los registros bautismales presentados por las diócesis, no reflejan la importante secularización que está experimentando el país.

En 2020, el centro de investigación estadounidense Pew Research Center afirmó que el porcentaje de cristianos en España se acercaba al 70% , con una pequeña minoría musulmana (3,6%) y más de una cuarta parte (26,4%) sin afiliación religiosa. En una encuesta aún más reciente, el Instituto Nacional Español de Investigaciones Sociológicas (CIS) constató que el 54,3% de los españoles se identificaban como católicos. Solo el 18% se declaraba católico practicante. Finalmente, según esta encuesta, el 41,1% de los españoles se muestran alejados de la religión: el 17% se identificó como ateo, el 13% como agnóstico y el 11,1% como indiferente.

Esta discrepancia entre las tres encuestas, derivada de las diferentes perspectivas adoptadas, subraya, no obstante, la continua posición mayoritaria de la Iglesia Católica frente a la rápida secularización del país. Según el Vaticano, en 2024, el país contaba con 130 obispos, 18.113 sacerdotes (incluidos 12.461 sacerdotes diocesanos), 601 diáconos (una cifra pequeña en comparación con los 3.300 diáconos franceses registrados ese mismo año), 32.996 monjas y 80.637 catequistas . La Conferencia Episcopal Española, por su parte, contabilizó 14.994 sacerdotes diocesanos en 2026, frente a los 19.300 de 2000.

Con 1.066 candidatos al sacerdocio, los seminarios españoles han experimentado un marcado descenso de las vocaciones en las últimas décadas (1.700 seminaristas en 2001). Sin embargo, por primera vez en años, el episcopado registró un ligero aumento de las vocaciones en 2024, confirmado en 2026 (+30 seminaristas respecto al año anterior). Cabe destacar el papel fundamental del Camino Neocatecumenal en las vocaciones sacerdotales: este movimiento carismático, fundado en 1964, aporta aproximadamente el 20% de los seminaristas del país (212 seminaristas en 2026).

La influencia cultural del catolicismo en la sociedad española es particularmente evidente en el ámbito educativo: según el Vaticano, la Iglesia Católica posee o gestiona 5.762 instituciones, entre las que se incluyen 3.773 escuelas primarias, 1.885 escuelas secundarias y 104 centros de enseñanza superior. En total, casi 1.435.000 estudiantes españoles asisten a estas instituciones.

En los sectores sanitario y social, la Iglesia posee o gestiona 5.091 instituciones, entre las que se incluyen 58 hospitales y 51 clínicas, 848 residencias de ancianos, 660 orfanatos y guarderías, y 226 centros de orientación familiar.

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