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España: El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 05/06/26
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Aunque todavía se desconoce la fecha exacta, la Santa Sede confirmó que León XIV se reunirá con víctimas de abuso durante su viaje a España

Durante su viaje apostólico a España (del 6 al 12 de junio), León XIV se reunirá con "víctimas de abusos cometidos por miembros del clero", confirmó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, en vísperas de la partida del Papa el 5 de junio de 2026. Si bien el calendario oficial no mencionaba este encuentro —cuya fecha permanece confidencial—, los medios españoles ya habían anticipado esta posibilidad.

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Tags:
abusos sexualesespañapapa leon xivviaje apostólico
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