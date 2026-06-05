España: El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos

Durante su viaje apostólico a España (del 6 al 12 de junio), León XIV se reunirá con "víctimas de abusos cometidos por miembros del clero", confirmó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede , Matteo Bruni, en vísperas de la partida del Papa el 5 de junio de 2026. Si bien el calendario oficial no mencionaba este encuentro —cuya fecha permanece confidencial—, los medios españoles ya habían anticipado esta posibilidad.

Aunque todavía se desconoce la fecha exacta, la Santa Sede confirmó que León XIV se reunirá con víctimas de abuso durante su viaje a España

"Puedo confirmar que, durante los días de su próximo viaje apostólico, el Santo Padre se reunirá con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero en España", declaró Matteo Bruni en un breve comunicado el viernes por la noche. La reunión fue organizada por la Iglesia española, según el comunicado, que no ofreció más detalles.

El director de la Oficina de Prensa añadió que se podría brindar más información posteriormente, "respetando a las víctimas, sus deseos y su privacidad". Esta confirmación llega después de que numerosas asociaciones de víctimas expresaran su preocupación por la ausencia de reuniones con las víctimas en el itinerario oficial del viaje de León XIV.

El tema de los abusos sigue siendo extremadamente delicado y tiene una fuerte repercusión política y social en el país. En 2018, una investigación periodística de gran envergadura, iniciada por el diario El País, causó una conmoción en la sociedad española: se identificaron más de 3.000 víctimas de abusos sexuales cometidos por más de 1.600 miembros del clero.

Presionados tanto por asociaciones como por el mundo político, los obispos españoles finalmente publicaron un informe en junio de 2024 en el que contabilizaban 927 víctimas. Esta cifra distaba mucho del informe del Defensor del Pueblo independiente, Ángel Gabilondo, publicado unos meses después, que estimaba el número de víctimas en 200.000.