En España, León XIV se encontrará con un país en pleno renacimiento espiritual

El Papa León XIV inicia este sábado un viaje de siete días por España. Durante esta gira, que lo llevará a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, el obispo de Roma visitará un país marcado por nuevas manifestaciones de sed espiritual, especialmente entre los jóvenes

"Llevábamos 15 años esperando esta visita de un Papa a España. ¡Para nosotros es un sueño hecho realidad!". Marc, un empresario catalán de 46 años con quien se reunió Aleteia, no oculta su entusiasmo ante la inminente visita de León XIV. En su ciudad, Barcelona, no faltan las buenas voluntades para hacer de la estancia papal, del 9 al 11 de junio, un momento histórico y una ocasión de unidad en este territorio marcado por fuertes tensiones políticas.

Su visita a la Sagrada Familia, en la tarde del miércoles 10 de junio, será particularmente emotiva para los barceloneses. Allí será recibido por el rey Felipe VI, antes de celebrar una misa bilingüe, en español y en catalán. A continuación, saldrá a la explanada para asistir a un espectáculo de luces y fuegos artificiales con motivo de la inauguración de la Torre de Cristo, que culmina a 172,5 metros de altura.

Como señal de la unidad nacional en torno a este edificio y a la figura del arquitecto Gaudí, de quien este año 2026 cumple el centenario de su muerte, incluso el jefe del Gobierno de Madrid, Pedro Sánchez, estará presente, a pesar de que nunca había asistido a ninguna celebración católica en ocho años de mandato. Una presencia calificada de "milagro", no sin una pizca de ironía, por algunos medios de comunicación españoles.

Una fotografía tomada el 4 de junio de 2026 muestra una vista general de la basílica de la Sagrada Familia, obra del arquitecto español Antoni Gaudí, en Barcelona. MANU QUINTERO / AFP

"Para nosotros, esta torre y esta basílica que dominan toda la ciudad son un símbolo de la victoria de Cristo", afirma Marc. Este ferviente católico explica que Barcelona es una ciudad culturalmente cercana a Francia, marcada por un cierto radicalismo laico, pero también por una Iglesia dinámica, que sabe afrontar los desafíos de la modernidad. Como indica el nombre del principal diario local, La Vanguardia, Barcelona tiene una tradición de vanguardia y apertura cultural que también ha marcado al catolicismo local.

“El mismo Gaudí encarnó una forma de modernismo católico, con un enfoque arquitectónico totalmente nuevo y un arraigo en la cultura catalana. Es una figura muy popular y respetada por todos aquí. Y durante toda su vida trabajó para la gloria de Dios, sabiendo que no vería el resultado de su obra”, explica Marc.

Más allá de este emblemático y prestigioso monumento, se percibe un sorprendente revuelo espiritual en las parroquias de Barcelona y sus alrededores. "Vivo en una pequeña ciudad de la zona metropolitana. En mi parroquia, cuando tenía 18 años, la adoración prácticamente ya no existía. Pero hoy, todos los miércoles veo a cientos de jóvenes que vienen a rezar ante el Santísimo Sacramento", comenta sorprendido este hombre de cuarenta años, quien observa, al igual que en Francia, un auge del catecumenado. Explica que las diócesis de Cataluña han registrado más de 500 bautismos de adultos este año, y que las ordenaciones están aumentando de manera alentadora. Por lo tanto, el Papa se encontrará en Barcelona con una Iglesia inmersa en una dinámica muy positiva, a pesar de que la ciudad está marcada por una cultura muy liberal y secularizada.

Una Iglesia rejuvenecida y revitalizada por América Latina

El fervor popular podría ser aún mayor en Madrid, donde se espera que más de un millón de personas asistan a la misa y la procesión del Corpus Christi este domingo. Es muy raro que el Papa celebre esta liturgia fuera de Roma, y se espera que esta celebración tenga un alcance nacional: además de los madrileños, se espera la presencia de fieles del resto de España —excepto Cataluña y Canarias, que serán visitadas posteriormente—. Las diócesis de Valladolid, Sevilla o Toledo, caracterizadas por una gran piedad popular, estarán ampliamente representadas.

También estarán presentes miles de fieles procedentes de América Latina, en particular los peruanos, encantados de recibir a "su" papa, quien quiso renovar su pasaporte peruano tras su elección a la Sede de Pedro, diez años después de su naturalización y su toma de posesión como obispo de Chiclayo.

"La presencia de los fieles latinoamericanos será espectacular", confió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de visita en el Vaticano a principios de semana. "Estos católicos originarios de América Latina forman parte integrante de la cultura madrileña hoy en día; evidentemente, tendrán un lugar destacado en esta bienvenida al papa", explica uno de los organizadores de la visita de León XIV.

El 6 de junio se proyectó una imagen del papa León XIV en una pantalla publicitaria en el centro de Madrid, España. David Canales / NurPhoto via AFP

Los latinoamericanos también tendrán una presencia destacada en la bienvenida al Papa en Canarias. León XIV visitará allí dos centros de ayuda para migrantes, pero también celebrará una misa ante 80 000 personas en el puerto de Tenerife. Una forma de concluir su gira por España rindiendo homenaje a una comunidad católica dinámica que ha enviado numerosos misioneros por todo el mundo, pero que ningún papa había visitado hasta ahora.

A pesar de las turbulencias que agitan a la Iglesia y a la sociedad españolas —y en particular la dolorosa cuestión de los abusos a menores, sobre la que se esperan con gran interés las palabras del Papa—, este viaje se enmarca en una perspectiva decididamente positiva.