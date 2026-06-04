(VIDEO) ¿Que hace un embajador ante la Santa Sede?

Es mucho más que diplomacia: es la misión de representar a un país ante el centro espiritual y moral de la Iglesia católica

Cuando se habla de embajadores, normalmente pensamos en relaciones políticas, tratados comerciales o asuntos internacionales. Pero existe un tipo de representación diplomática muy particular: la que se realiza ante la Santa Sede. ¿Qué hace exactamente un embajador ante el Vaticano? ¿Representa a su país ante el Papa? ¿Cuál es su función? Aunque muchos lo desconocen, esta misión combina política internacional, diálogo cultural y cooperación en temas profundamente humanos.

