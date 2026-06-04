Mundial 2026: la inesperada bendición del avión de la selección brasileña

Cuando crees en los milagros... El 2 de junio, el avión de la selección brasileña despegó rumbo a Estados Unidos para el Mundial de 2026, tras ser rociado con agua bendita por dos cañones. Un "bautismo" para darles todas las posibilidades de éxito

Una escena espectacular, de esas que solo los brasileños parecen dominar. El 2 de junio, el avión de la selección brasileña despegó rumbo a Estados Unidos para el Mundial tras ser rociado con agua bendita por dos enormes cañones. El impresionante "bautizo" fue filmado y transmitido en vivo por el canal brasileño de YouTube CazeTV. Una tradición bastante común en la industria de la aviación.