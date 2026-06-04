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Mundial 2026: la inesperada bendición del avión de la selección brasileña

Le 2 juin, l’avion de la sélection brésilienne s’est envolé aux Etats-Unis pour la Coupe du monde de foot, après avoir été aspergé d’eau bénite par deux énormes canons.

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Le 2 juin, l’avion de la sélection brésilienne s’est envolé aux Etats-Unis pour la Coupe du monde de foot, après avoir été aspergé d’eau bénite par deux énormes canons.

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Hortense Leger - publicado el 04/06/26
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Cuando crees en los milagros... El 2 de junio, el avión de la selección brasileña despegó rumbo a Estados Unidos para el Mundial de 2026, tras ser rociado con agua bendita por dos cañones. Un "bautismo" para darles todas las posibilidades de éxito

Una escena espectacular, de esas que solo los brasileños parecen dominar. El 2 de junio, el avión de la selección brasileña despegó rumbo a Estados Unidos para el Mundial tras ser rociado con agua bendita por dos enormes cañones. El impresionante "bautizo" fue filmado y transmitido en vivo por el canal brasileño de YouTube CazeTV. Una tradición bastante común en la industria de la aviación. 

El equipo de Neymar no es el favorito para el Mundial de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Desde 2022, Brasil aspira a su sexto título. Ahora podrían contar con una ayuda divina.

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