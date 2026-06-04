Este es el programa completo del viaje de León XIV a España

Durante este cuarto viaje apostólico de su pontificado, el Papa León XIV realizará cinco vuelos y pronunciará 22 discursos. En su recorrido por Madrid, la región de Barcelona y las Islas Canarias, visitará numerosos lugares emblemáticos de España, como la Sagrada Familia, el estadio Santiago Bernabéu y el monasterio benedictino de Montserrat.

España será el octavo país que visitará el pontífice estadounidense, quien hablará principalmente en español, idioma que domina con fluidez gracias a su larga experiencia como misionero en Perú. La única excepción será su visita al centro de acogida de migrantes de Las Raíces, en las Islas Canarias, donde se espera que hable en francés, dada la presencia de numerosos migrantes de África francófona. También podría pronunciar algunas palabras en catalán durante su parada en Barcelona.

La última visita papal a España fue la de Benedicto XVI en 2011, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. El pontífice alemán visitó el país tres veces, y Juan Pablo II, cinco. El papa Francisco nunca ha estado en España, pero consideró hacerlo al final de su pontificado, concretamente visitando las Islas Canarias, parada que finalmente incluyó en su viaje su sucesor. León XIV será el tercer papa en visitar España, pero el primero en visitar las Islas Canarias.

Más de tres días en Madrid

Día 1 sábado 6 de junio

El sábado 6 de junio, el Papa partirá del aeropuerto de Fiumicino en Roma a las 8:00 h. Tras un vuelo de dos horas y media a bordo de un Airbus A320 de ITA Airways , llegará al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid a las 10:30 h. Será recibido a su llegada por el rey Felipe VI y la reina Letizia. Se espera también la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras una bienvenida oficial, León XIV se dirigirá al Palacio Real de Madrid para una ceremonia de bienvenida prevista para las 11:30 h, seguida de una visita de cortesía al rey Felipe VI y a la reina Letizia al mediodía. Posteriormente, también en el Palacio Real, tras el discurso de bienvenida del rey, el Papa pronunciará su primer discurso ante las autoridades del país a las 12:30 h. Asistirán además líderes empresariales y destacadas figuras de la sociedad civil.

Tras el almuerzo y un tiempo a solas en la Nunciatura Apostólica, el Papa visitará CEDIA 24 horas ( Centro de Encuentro y Acogida ), un albergue de emergencia y centro de acogida de Cáritas para personas sin hogar, a las 18:00 horas. Escuchará testimonios y pronunciará unas palabras antes de dirigirse a la Iglesia de la Crucifixión del Señor para recibir la bendición de representantes de organizaciones sociales de la Archidiócesis de Madrid.

A continuación, a las 20:30 horas, participará en una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, que incluirá una representación titulada " Godspell " y un momento de diálogo entre el Papa y los jóvenes, seguido de la adoración eucarística.

Día 2 Domingo 7 de junio

En la fiesta del Corpus Christi, León XIV celebrará la Misa en la Plaza de Cibeles a las 10:00 h y pronunciará una homilía. Tras la Misa, tendrá lugar una procesión que se prevé sea una de las mayores concentraciones del pontificado de León XIV, con más de un millón de participantes.

Se espera que el Papa regrese a la nunciatura alrededor de la 1 p.m., donde se reunirá en privado con los miembros españoles de la Orden de San Agustín alrededor de las 4:30 p.m. Esta congregación religiosa, en la que el Papa hizo sus votos, tiene una larga presencia en España: el padre Prevost, cuando fue Prior General de los Agustinos entre 2001 y 2013, visitó el país casi 30 veces.

El Papa se dirigirá a destacadas figuras del mundo del deporte, la cultura y los negocios a las 18:00 horas en el Movistar Arena , un recinto con capacidad para 17.000 personas que acoge los partidos de baloncesto del Real Madrid. El evento contará con discursos del actor Antonio Banderas, la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín, la nadadora paralímpica Teresa Perales y destacados líderes empresariales y sindicales de España. La bailarina Sara Baras ofrecerá un espectáculo de flamenco.

Posteriormente, el Papa cenará a las 19:30 horas en la residencia del Arzobispo de Madrid, el Cardenal José Cobo Cano, antes de regresar a la nunciatura.

Día 3 Lunes 8 de junio

León XIV se reunirá en privado con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la nunciatura a las 9:30 h, para luego pronunciar un discurso ante las Cortes , el Parlamento español, a las 10:30 h. Posteriormente, se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal, donde pronunciará un discurso a las 11:30 h, antes de almorzar con ellos en la nunciatura a las 12:50 h.

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A las 18:00 horas, se dirigirá a la Catedral de la Almudena para un momento de oración, donde pronunciará una homilía y rendirá homenaje a la patrona de la capital, a quien le obsequiará una rosa dorada. Posteriormente, a las 19:00 horas, se reunirá con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid. Entre quienes compartirán un testimonio de fe antes del discurso del Papa estará un joven que fue bautizado recientemente.

Dos días en Cataluña

Día 4 martes 9 de junio

El martes 9 de junio, el Papa participará en un encuentro en el Centro de Congresos IFEMA a las 10:20 h con los voluntarios que ayudaron a preparar su visita. Además de su discurso y testimonios personales, el encuentro incluirá varios interludios musicales, entre ellos una actuación de rap.

Posteriormente, el Papa se dirigirá al Aeropuerto Adolfo Suárez, donde partirá a las 11:10 h en un Airbus A320 operado por la aerolínea española Iberia, que también operará vuelos posteriores. Su llegada prevista al Aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona es a las 12:25 h. En la capital catalana, se dirigirá inmediatamente a la Catedral de Santa Eulalia para celebrar la Liturgia de las Horas a la 13:00 h, donde pronunciará una homilía.

Posteriormente, almorzará en el palacio arzobispal, contiguo a la catedral, y a las 16:15 recibirá la visita de cortesía del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa i Roca. A las 17:00 se reunirá en privado con miembros de la Orden Agustina.

Por la noche, a las 20:00, participará en una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, sede de los Juegos Olímpicos de 1992. El evento incluirá una representación de castellers, torres humanas, símbolo de la tradición catalana. El Papa conversará con jóvenes y responderá a sus preguntas. A continuación, tendrá lugar un acto litúrgico durante el cual pronunciará una homilía. Se espera que regrese a la residencia arzobispal para cenar alrededor de las 21:45.

Barcelona

día 5 miércoles 10 de junio

Al día siguiente, el Papa saldrá de Barcelona a las 10:50 h para visitar la prisión de Brians 1, al norte de la ciudad. Allí escuchará testimonios de voluntarios y reclusas antes de dirigirse a la multitud. Posteriormente, se dirigirá a la Abadía de Montserrat, santuario mariano situado a los pies de los Pirineos, donde rezará el Rosario y pronunciará un discurso al mediodía. Almorzará con los monjes de la comunidad benedictina a la 13:00 h.

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Posteriormente, León XIV regresará a Barcelona para reunirse con organizaciones benéficas diocesanas en la iglesia de Sant Agustí a las 16:30. Allí pronunciará un discurso y, a continuación, se dirigirá a la Basílica de la Sagrada Familia a las 19:30. Esta visita coincide con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, declarado venerable por el Papa Francisco en 2025. Allí será recibido por el rey Felipe VI y visitará la cripta y la tumba de Gaudí antes de celebrar una misa bilingüe en español y catalán, con una homilía.

Tras la misa, a las 21:15, saldrá de la basílica para la inauguración de la torre de Jesucristo y la bendición de los fieles. Asistirá a un espectáculo de luces y fuegos artificiales antes de regresar a la residencia del arzobispo para una cena privada alrededor de las 22:00.

Un largo "desvío" a través de las Islas Canarias para los migrantes

día 6 jueves 11 de junio

León XIV partirá del aeropuerto Josep Tarradellas a las 8:15 h para un vuelo de 3 horas y 35 minutos, llegando a la base aérea de Gran Canaria —la isla principal del archipiélago canario, frente a la costa de Marruecos— a las 10:50 h hora local. A las 11:40 h, se dirigirá al puerto de Arguineguín para reunirse con organizaciones de apoyo a migrantes. Escuchará varios testimonios, entre ellos el de una víctima de trata de personas y el de una empresaria latinoamericana. El Papa pronunciará un discurso y entregará un ramo de flores a las víctimas de la migración en el mar.

Posteriormente, se dirigirá a la Catedral de Santa Ana para reunirse con el clero y los agentes de pastoral locales a las 13:30, donde pronunciará otro discurso. A las 18:30, celebrará la Misa y dará una homilía en el estadio de Gran Canaria. La liturgia será en español, pero las oraciones de los fieles se ofrecerán en inglés, francés y wólof.

día 7 viernes 12 de junio

El 12 de junio, último día de su viaje a España, el Papa despegará de la base aérea de Gran Canaria a las 8:30 h para llegar al aeropuerto de la isla de Tenerife, la mayor del archipiélago. A las 9:30 h, se reunirá con los migrantes en el centro de Las Raíces y les dará un saludo en francés, dada la presencia de numerosos migrantes procedentes de África francófona.

Posteriormente, pronunciará un discurso ante asociaciones dedicadas a la integración de migrantes en la Plaza del Cristo, frente al Real Santuario de Cristo de la Laguna. Celebrará la Misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a las 12:15, con una homilía, ante una audiencia estimada de aproximadamente 80.000 fieles. Con esto, concluirá su viaje rindiendo homenaje a la comunidad católica de las Islas Canarias, que será el primer papa en visitar.