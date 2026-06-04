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Este es el programa completo del viaje de León XIV a España

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TIZIANA FABI | AFP

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I.Media - publicado el 04/06/26
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España será el octavo país visitado por el Papa León XIV. Aleteia te presenta el programa completo del viaje apostólico

Durante este cuarto viaje apostólico de su pontificado, el Papa León XIV realizará cinco vuelos y pronunciará 22 discursos. En su recorrido por Madrid, la región de Barcelona y las Islas Canarias, visitará numerosos lugares emblemáticos de España, como la Sagrada Familia, el estadio Santiago Bernabéu y el monasterio benedictino de Montserrat.

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Tags:
papa leon xivviaje apostólico
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