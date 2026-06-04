El beato Pablo Yun Ji-chung y sus 123 compañeros mártires

El beato Pablo Yun Ji-chung se une a San Andrés Kim Taegon como otro mártir coreano conocido por su valiente fe en medio de la persecución de los cristianos

Muchos católicos conocen a san Andrés Kim Taegon y a sus compañeros, a quienes se celebra cada año el 20 de septiembre en el calendario del rito romano de la Iglesia católica. Sin embargo, son menos los que conocen al beato Pablo Yun Ji-chung y a sus 123 compañeros mártires, que fueron beatificados por el Papa Francisco en 2014 y a quienes se honra el 29 de mayo en Corea del Sur.

El beato Pablo y sus compañeros, aunque sin duda constituyen un grupo numeroso, no son más que una pequeña parte de los 10 000 mártires que fueron asesinados en Corea a lo largo de un siglo.

Conoce al beato Pablo Yun Ji-chung y a sus compañeros

Se sabe relativamente poco sobre el beato Paul Yun Ji-chung, salvo que fue uno de los primeros mártires católicos de Corea. Según UcaNews, sus restos fueron descubiertos e identificados recientemente, junto con los de algunos otros mártires de la primera hora:

Tras investigaciones históricas y pruebas de ADN, se ha confirmado que los restos pertenecen a Pablo Yun Ji-chung y a Santiago Kwon Sang-yeon, ambos decapitados en 1791, y al hermano de Yun, Francisco Yun Ji-heon, que fue martirizado en 1801.

El Papa Francisco elogió su ejemplo durante la ceremonia de beatificación y cómo el cristianismo se difundió en Corea principalmente a través de su deseo de verdad:

"Por la misteriosa providencia de Dios, la fe cristiana no llegó a las costas de Corea a través de los misioneros, sino que entró a través de los corazones y las mentes del propio pueblo coreano. Fue impulsada por la curiosidad intelectual, la búsqueda de la verdad religiosa. A través de un primer encuentro con el Evangelio, los primeros cristianos coreanos abrieron sus mentes a Jesús. Querían saber más sobre este Cristo que sufrió, murió y resucitó de entre los muertos. El conocimiento de Jesús condujo pronto al encuentro con el Señor, a los primeros bautismos, al anhelo de una vida sacramental y eclesial plena, y a los inicios de la labor misionera".

Un día de fiesta

La beatificación del beato Pablo y sus compañeros fue un gran día de celebración para los coreanos, ya que consolidó aún más el sacrificio heroico de estos primeros mártires, tal y como explica el Papa Francisco:

"El legado del beato Pablo Yun Ji-chung y sus compañeros —su integridad en la búsqueda de la verdad, su fidelidad a los principios más elevados de la religión que decidieron abrazar y su testimonio de caridad y solidaridad con todos— forma parte de la rica historia del pueblo coreano".