Cómo criar hijos en un mundo dominado por pantallas

En un mundo que intenta ser dominado por la IA, ¿qué enseñanzas nos deja el Papa León XIV en su primera encíclica, <em>Magnifica Humanitas</em>, para criar a los hijos?

Nunca antes una generación había crecido tan rodeada de pantallas como la actual. Tabletas, celulares, videojuegos, inteligencia artificial y redes sociales forman parte del día a día de millones de niños y adolescentes desde edades muy tempranas. Ante esta realidad, muchos padres se preguntan: ¿cómo educar hijos emocionalmente sanos, empáticos y espiritualmente fuertes en un mundo hiperconectado? El papa León XIV, nos da un panorama lleno de puntos reflexivos para criar hijos en la era de la IA.

El desafío de la crianza en la era digital

En su encíclica Magnifica Humanitas, León XIV reflexiona precisamente sobre el desafío de preservar la humanidad en medio del avance tecnológico.

El Papa no sataniza la tecnología, pero sí advierte que ninguna innovación debería reemplazar aquello que forma el corazón humano: la capacidad de amar, escuchar, pensar y vivir en comunidad.

Te compartimos algunos puntos inspirados en la encíclica el Santo Padre para la crianza.

1 Enséñales a apreciar y prestar atención

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Al día de hoy, prestar atención se ha convertido en un acto de amor, y es que en una sociedad donde es fácil distraerse, la encíclica nos recuerda que muchos niños crecen acostumbrados a estímulos constantes, plataformas de streaming y entretenimiento inmediato.

Enseñarles desde pequeños a vivir su humanidad consta de aprender a: escuchar, saber esperar, saber apreciar cada momento, aprender a compartir y pasar tiempo con los demás.

Puedes empezar con actividades como:

Comidas sin teléfonos.

Conversaciones antes de dormir.

Paseos familiares sin dispositivos.

Momentos de atención plena.

2 Permitir que se aburran

El aburrimiento dejó de ser parte de la vida del ser humano. Sin embargo, el papa nos recuerda la importancia de desconectarnos de las pantallas y saber que el aburrimiento es normal ¡e inclusive bueno!

Especialistas señalan que el aburrimiento en niños es un medio por el cual hacen trabajar su imaginación, explotan su creatividad y trabajan su capacidad de resolver problemas con paciencia.

3 Tener empatía digital

La encíclica de León XIV recuerda que la tecnología nunca debe deshumanizar nuestras relaciones. Por lo tanto, podemos ayudar a los hijos a trabajar en su empatía, en la compasión, prudencia y responsabilidad digital.

Sabemos que hoy las redes sociales o plataformas de videojuegos son el blanco perfecto para que extraños que no tienen buenas intenciones contacten a menores de edad, por ello, es importante enseñarles a tener cuidado y a no confiar en nadie, especialmente en sus actividades en línea.

4 Formar su identidad digital

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Muchos niños y adolescentes están creciendo bajo una enorme presión por "gustar" para recibir aprobación y construir una imagen perfecta en Internet. Y el problema es que cuando la identidad depende únicamente de la validación digital, esta se deconstruye y comienzan a aparecer rasgos de ansiedad, depresión, inseguridades adquiridas, una baja autoestima y la necesidad constante de ser aprobados.

Ayúdale a tus hijos a recordar que su valor como personas no está en cuantos likes reciben ni en cuántos seguidores tienen, sino más bien en crear momentos de conexión real con la familia y con amigos que puedan salir a jugar en el parque.

5 Formar su capacidad de pensamiento

En la actualidad el cerebro de los niños y jóvenes se está viendo dañado por el consumo excesivo de contenido digital que a diario se recibe. De manera que, con tan solo un clic, pueden encontrar de forma inmediata cualquier producto o información.