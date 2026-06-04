¿Cómo crear un hogar acogedor para los invitados?

Un ambiente acogedor no depende solo de la decoración. Cuando tengas invitados, ten en cuenta también este consejo para crear un ambiente en el que todos se sientan a gusto

Los decoradores de interiores afirman que una atmósfera acogedora se crea, entre otras cosas, estimulando sutilmente los cinco sentidos. La vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato influyen en las emociones y contribuyen a crear esa sensación de calma y bienestar que se percibe en ciertos lugares. Así, cuando recibes a familiares o amigos para tomar un café, cenar o pasar unos días, unos sencillos detalles relacionados con los cinco sentidos pueden realzar tu hogar, creando un ambiente acogedor que resaltará su afecto y amistad:

La vista ambiente armonioso

Un interior acogedor es, ante todo, un espacio ordenado, relajante y decorado a tu gusto. Sin embargo, cuando tienes invitados, unos pequeños detalles adicionales siempre marcan la diferencia. ¿Por qué no colocar un ramo de flores muy colorido sobre la mesa del salón o en el dormitorio si tus invitados se quedan varios días?

El oído: música suave de fondo

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La música contribuye de inmediato a crear una sensación de bienestar. Antes de que lleguen tus invitados, pon una lista de reproducción con música suave y alegre de fondo: jazz, bossa nova, música clásica… Esto acompaña de forma natural las conversaciones y crea un ambiente sereno, acogedor y agradable.

El tacto: tejidos agradables

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Los tejidos suaves y cómodos hacen que una casa resulte más acogedora. El terciopelo, lino o algodón aportan relieve a tu decoración, además de ser especialmente agradables al tacto. Unos cuantos cojines decorativos, una bonita manta sobre el sofá o unas sábanas bonitas en la habitación de invitados bastan para crear una sensación envolvente y relajante.

El gusto: recibir con generosidad

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Recibir a los invitados también consiste en darles una alegría con pequeños caprichos. Unos bonitos pastelillos presentados en una vajilla elegante o en un juego de té a juego transmiten inmediatamente la sensación de que se les espera con ilusión. Si tus invitados se quedan varios días, puedes dejarles algún dulce en la habitación junto con una nota de bienvenida. Es un detalle sencillo, pero que siempre se agradece.

El olfato: la suavidad de las velas perfumadas

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Los aromas desempeñan un papel fundamental en el ambiente de un hogar. Cuando recibas a tus amigos, enciende una vela perfumada con notas ligeras unos minutos antes de que lleguen: flor de azahar, cítricos o incluso albahaca… Esto hará que el ambiente resulte inmediatamente más cálido y acogedor.