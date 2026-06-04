“Alzad la mirada”: vivir con esperanza en medio del ruido

Los católicos de España se preparan para recibir al santo padre, León XIV, durante su viaje apostólico del 6 al 12 de junio, bajo el lema: "Alzad la mirada". Este lema está inspirado en el Evangelio según san Juan (4,35) y, con ello, el santo padre exhorta a todo el pueblo a salir de las preocupaciones cotidianas, superar el individualismo y mirar más allá.
Con esta visita, el Papa nos invita a redescubrir la fe y la esperanza, para abrirnos a los demás, y así, promover la unidad ante la polarización social que actualmente vivimos.
Dejar de vivir con la mirada baja
Cuántas veces vamos caminando por la calle con la mirada agachada para poder ver nuestro celular y sumergirnos en el mundo digital. O bien, cuántos días a la semana llegamos a casa y estamos físicamente junto a nuestros seres queridos, pero permanecemos emocionalmente desconectados, cada quien con la mirada en sus propios asuntos.
Mientras los diagnósticos de ansiedad y depresión crecen a una velocidad acelerada a causa de las preocupaciones diarias, las injusticias, las guerras y la soledad, la Sagrada Escritura nos dice:
"¿No decís vosotros: ´Todavía faltan cuatro meses para la cosecha´? Yo os digo: alzad los ojos y mirad los campos, que ya están dorados para la siega" (Jn 4,35).
Aquí te compartimos algunas ideas concretas para vivir teniendo presente este lema y hacer de la visita papal, no solo un evento histórico, sino una auténtica ocasión de conversión.
1Saludar a las personas durante tu día
Muchas veces por la prisa de la rutina, nos olvidamos de decir buenos días y desear un lindo día a nuestros seres queridos, al chofer del transporte, a la persona que se encuentra en recepción.
No lo dudes y saluda a alguien, deséale un buen día y sonríe. Esto hará una gran diferencia: te permitirá reconocer a los que te rodean como hijos de Dios.
2Dedica unos minutos a un ser querido
Desde una llamada telefónica, hasta una visita para convivir, escuchar sin ver el celular y mantener conexiones reales con aquellos a quienes amamos sin envolvernos en la rutina tan ocupada. También puedes enviar un mensaje a un amigo con el que hace tiempo no hablas o se encuentra fuera de la ciudad.
3Aprender a contemplar
Puedes salir a caminar por el parque y apreciar lo bello de la naturaleza, pero no solo como actividad deportiva o relajante. Enfócate en volver a apreciar lo sencillo y cotidiano que muchas veces pasa desapercibido. El canto de los pájaros, el aroma a tierra mojada después de la lluvia, los atardeceres y amaneceres...
4Ofrece un momento de oración
Dedica un tiempo a Dios, aunque sean solo unos minutos delante del Santísimo. Platica con Él, ofrece tu jornada y da gracias. Incluye un momento para orar por aquellos quienes no tienen quien ore por ellos y por los necesitados.
5Hacer una obra de caridad
Este próximo encuentro del papa es también una motivación para que chicos y grandes practiquemos la caridad y la esperanza, de modo que no vivamos ensimismados. Aquí tienes tres ideas sencillas:
-Ayuda con las tareas del hogar
-Cede el paso mientras vas manejando
-Enseña a un compañero a hacer eso que se le dificulta en sus tareas o trabajo diario
6Empezar el día de la mano de María
Finalmente, no te olvides de iniciar tu día consagrándote a la Santísima Virgen María, ya que ella es quien nos conduce al cielo. Por ello su imagen está representada en el logo que se utilizará para el encuentro de León XIV.
Vivir alzando la mirada es saber que Dios nos reconforta.