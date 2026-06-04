“Alzad la mirada”: vivir con esperanza en medio del ruido

"Alzad la mirada" es el lema del próximo encuentro que tendrá el Papa León XIV en España, del 6 al 12 de junio. Aquí te mostramos cómo vivir bajo este lema

Los católicos de España se preparan para recibir al santo padre, León XIV, durante su viaje apostólico del 6 al 12 de junio, bajo el lema: "Alzad la mirada". Este lema está inspirado en el Evangelio según san Juan (4,35) y, con ello, el santo padre exhorta a todo el pueblo a salir de las preocupaciones cotidianas, superar el individualismo y mirar más allá.

Con esta visita, el Papa nos invita a redescubrir la fe y la esperanza, para abrirnos a los demás, y así, promover la unidad ante la polarización social que actualmente vivimos.

Dejar de vivir con la mirada baja

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Cuántas veces vamos caminando por la calle con la mirada agachada para poder ver nuestro celular y sumergirnos en el mundo digital. O bien, cuántos días a la semana llegamos a casa y estamos físicamente junto a nuestros seres queridos, pero permanecemos emocionalmente desconectados, cada quien con la mirada en sus propios asuntos.

Mientras los diagnósticos de ansiedad y depresión crecen a una velocidad acelerada a causa de las preocupaciones diarias, las injusticias, las guerras y la soledad, la Sagrada Escritura nos dice:

"¿No decís vosotros: ´Todavía faltan cuatro meses para la cosecha´? Yo os digo: alzad los ojos y mirad los campos, que ya están dorados para la siega" (Jn 4,35).

Aquí te compartimos algunas ideas concretas para vivir teniendo presente este lema y hacer de la visita papal, no solo un evento histórico, sino una auténtica ocasión de conversión.

1 Saludar a las personas durante tu día

Muchas veces por la prisa de la rutina, nos olvidamos de decir buenos días y desear un lindo día a nuestros seres queridos, al chofer del transporte, a la persona que se encuentra en recepción.

No lo dudes y saluda a alguien, deséale un buen día y sonríe. Esto hará una gran diferencia: te permitirá reconocer a los que te rodean como hijos de Dios.

2 Dedica unos minutos a un ser querido

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Desde una llamada telefónica, hasta una visita para convivir, escuchar sin ver el celular y mantener conexiones reales con aquellos a quienes amamos sin envolvernos en la rutina tan ocupada. También puedes enviar un mensaje a un amigo con el que hace tiempo no hablas o se encuentra fuera de la ciudad.

3 Aprender a contemplar

Puedes salir a caminar por el parque y apreciar lo bello de la naturaleza, pero no solo como actividad deportiva o relajante. Enfócate en volver a apreciar lo sencillo y cotidiano que muchas veces pasa desapercibido. El canto de los pájaros, el aroma a tierra mojada después de la lluvia, los atardeceres y amaneceres...

4 Ofrece un momento de oración

Dedica un tiempo a Dios, aunque sean solo unos minutos delante del Santísimo. Platica con Él, ofrece tu jornada y da gracias. Incluye un momento para orar por aquellos quienes no tienen quien ore por ellos y por los necesitados.

5 Hacer una obra de caridad

Este próximo encuentro del papa es también una motivación para que chicos y grandes practiquemos la caridad y la esperanza, de modo que no vivamos ensimismados. Aquí tienes tres ideas sencillas:

-Ayuda con las tareas del hogar

-Cede el paso mientras vas manejando

-Enseña a un compañero a hacer eso que se le dificulta en sus tareas o trabajo diario

6 Empezar el día de la mano de María

Finalmente, no te olvides de iniciar tu día consagrándote a la Santísima Virgen María, ya que ella es quien nos conduce al cielo. Por ello su imagen está representada en el logo que se utilizará para el encuentro de León XIV.