3 grandezas de la Sagrada Familia en el báculo papal gaudiniano

León XIV recibirá en Barcelona un regalo realizado por un familiar lejano de Antonio Gaudí que refleja su historia y sus secretos

El Papa León XIV recibirá un regalo único el próximo 10 de junio en Barcelona: un báculo gaudiniano realizado por un miembro de la familia de Gaudí del pueblo de Riudoms, el joyero y escultor Joan Serramià.

“Con Gaudí siempre tengo conexión, pero con el báculo la he experimentado especialmente -explica a Aleteia el artista-. Lo estoy haciendo con un respeto absoluto; simbólicamente es muy potente, tengo unas sensaciones que no había tenido nunca”.

El abuelo de Antonio Gaudí era hermano del tatarabuelo de Serramià. “Desde pequeño, en las sobremesas familiares siempre salía el monotema Gaudí”, recuerda.

Joan asegura que siempre ha tenido presente a Antonio Gaudí y su arte se inspira especialmente en él y en su discípulo Jujol.

Para él ha sido “un honor” realizar este báculo con el que ha querido rendir homenaje al artífice de la basílica de la Sagrada Familia. “Hacer una cosa así para el Papa es lo máximo, es como un sueño”, afirma.

El báculo comparte 3 grandezas de la basílica de la Sagrada Familia:

1 La base y la corona

Una de las primeras cosas que hizo Gaudí cuando empezó a construir el templo expiatorio fue una tortuga en piedra para la fachada del Nacimiento, explica el joyero. Por eso, Joan ha colocado la figura de una tortuga en la base del báculo.

Y en la cúspide de la Sagrada Familia se encuentra la cruz que corona la torre de Jesús, que León XIV bendecirá el miércoles. De la misma manera, la típica cruz gaudiniana se encuentra en la parte superior del cayado.

Courtesy of Joan Serramià

Esa cruz, que corona también otros edificios de Gaudí, está inspirada en la piña de los cipreses, que una vez caen al suelo, se abren de manera similar.

2 El carácter simbólico

Igual que todo el templo de la Sagrada Familia, “el báculo es muy simbólico”, explica su diseñador.

Por ejemplo, Joan ha incorporado en él maderas procedentes de los cinco continentes para expresar la universalidad de Gaudí y de la Iglesia católica. Y cuatro piedras del Mas de la Calderera, vinculado a la infancia del arquitecto.

También ha usado material noble como la plata en las abrazaderas que sujetan la cruz, con unas formas inspiradas en las nubes de la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia.

3 Pagado por el pueblo

Igual que es el pueblo quien ha pagado la imponente iglesia que hoy es el monumento más visitado de España, también el báculo se ha financiado por suscripción popular.

“Está pagado por toda la gente del territorio, a pesar de que algunos empresarios quisieron pagarlo de golpe”, explica Serramià.

El artista no ha cobrado por su trabajo más que los gastos. Con un espíritu heredado de su ilustre antepasado, que trabajaba y vivía para Dios, asegura: “Esto no se paga con dinero”.