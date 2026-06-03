(VIDEO) Ya es la más alta y famosa en España y sigue creciendo

La historia espiritual de España, arquitectónica y culturalmente, está ligada a la Basílica más famosa de Barcelona. Este es un repaso por su proceso de construcción ante la visita del Papa León XIV a tierras ibéricas

La Basílica de la Sagrada Familia en España no es solo uno de los monumentos más famosos del mundo; también es una de las obras religiosas más extraordinarias del arte moderno. Iniciada en el siglo XIX, y todavía en construcción, esta Basílica diseñada por Antoni Gaudí combina arte, fe, naturaleza y simbolismo cristiano en una obra que sigue atrayendo millones de visitantes cada año. Y ahora, ante la visita de León XIV a la Península Ibérica, el templo vuelve a colocarse en el centro de la atención internacional.