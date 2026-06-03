¿Por qué muchas madres ocultan los rostros de sus hijos en redes sociales?

¿Te has dado cuenta que muchos padres están optando por cubrir el rostro de su hijo en redes sociales? Esta tendencia, más que una moda, es una medida de seguridad

Cada vez son más los padres y madres de familia que deciden sumarse a la nueva tendencia de proteger la identidad de sus hijos, en especial cuando se trata de compartir momentos familiares en redes sociales. Un tema que se ha vuelto necesario hablar entre padres de familia para proteger a los hijos, especialmente cuando son menores de edad.

Actualmente, para muchas personas, las redes sociales se volvieron un diario personal donde la vida privada pasa a ser pública. Cada vez parece mas necesario compartir con otros los detalles del día a día: logros, rutinas, eventos y momentos de ocio. Pero se ha convertido también en un espacio para compartir fotos, videos y momentos especiales de los hijos. Desde el primer ultrasonido hasta los festivales escolares.

Pareciera natural querer mostrar al mundo aquello que más amamos. Sin embargo, especialistas en crianza y seguridad digital advierten que la sobreexposición infantil en Internet puede tener consecuencias emocionales, sociales e incluso de seguridad para los menores.

El fenómeno del "sharenting"

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Especialistas llaman "sharenting" a la práctica de compartir constantemente contenido de los hijos en redes sociales. El término combina las palabras en inglés share (compartir) y parenting (cranza).

La psicóloga infantil y autora Diana Graber explica que los menores merecen desarrollar su identidad de forma segura y gradual, sin que toda su vida quede documentada públicamente desde pequeños.

Por eso, hoy más que nunca, es necesario proteger la identidad de los menores. La especialista señala que proteger la identidad digital de un niño no significa vivir con miedo ni dejar de compartir alegría, sino aprender a hacerlo con prudencia, respeto y conciencia.

Este cuidado puede ir desde cubrir su rostro con un emoji, utilizar herramientas de edición que difuminen sus rasgos faciales, o compartir imágenes cuyo encuadre oculte el rosto, uniformes o cualquier otro rasgo distintivo del menor.

La seguridad digital de tus hijos

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Desde famosos e influencers, hasta fotógrafos familiares y usuarios en general han optado por cubrir el rostro de los niños al momento de compartir algún contenido con el objetivo de cuidar su seguridad e integridad.

Alejandra Cárdenas, madre de un bebé recién nacido, compartió para Aleteia el incentivo que la impulsó a ver por la seguridad digital de su hijo:

"Mi mayor motivación para cubrir la cara de mi bebé es su seguridad, cuidar mucho la exposición que tiene y el alcance". Continuó explicando: "A veces, (...) no nos damos cuenta de la magnitud y el impacto que puede tener una foto en cuanto a alcance en redes sociales".

Alejandra mencionó que no necesariamente se necesita ser influencer para que un reel o un post tenga mucho alcance en Internet, porque no tenemos idea de qué intenciones tienen quienes verán el contenido, o incluso cuál será el alcance real que este contenido puede tener.

Es bien sabido que con la IA se pueden crear muchos contenidos que aparentan ser reales. Esto se convierte en un peligro para todas las personas -pero en especial para los menores- ya que cualquier usuario en redes sociales, puede guardar una foto y generar contenido audiovisual con el rostro de otra persona.

Hoy, muchas familias, especialmente jóvenes, optan por reducir la cantidad de información familiar que comparten en redes, ya que estas herramientas recopilan datos sin ser claros en cómo gestionarán esa información y tampoco protegen el contenido que los usuarios comparten.