Las advocaciones del viaje de León XIV a España

Barcelona, Madrid y las Islas Canarias están, cada una, confiadas al patronazgo de una advocación mariana. A solo unos días de que León XIV comience su visita a España, esperada por durante 15 años, Aleteia recorre las tres devociones marianas que marcarán el viaje apostólico

Doce discursos, cinco homilías, dos vigilias de oración, cinco saludos y cuatro ciudades; todo esto en siete días. El recorrido del Papa por España será una ocasión de encuentro con jóvenes, voluntarios, migrantes, autoridades y miembros de la Iglesia local; pero también será un acercamiento a las devociones marianas más amadas por este país, cuya historia, tradiciones e identidad está profundamente ligada a un gran número de advocaciones.

Del 6 al 12 de junio el Papa León XIV realizará el cuarto viaje de su pontificado, visitando Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. En cada uno de estos destinos, según el programa oficial de su viaje, podemos encontrar la presencia de María.

1 Virgen de la Almudena

8 de junio | Madrid

#image_title Lucian Milasan | Shutterstock

En su tercer día en España, el Papa León XIV visitará la Catedral de la Almudena, lugar donde se venera a esta advocación, patrona de Madrid.

Según la tradición, el apóstol Santiago llevó la imagen de la Virgen desde Jerusalén. Desde entonces ha estado presente en la ciudad, aunque no siempre de manera visible. Durante 373 años -durante la conquista de los musulmanes- estuvo oculta dentro de la muralla que rodeaba la ciudad para protegerla de su destrucción.

En el año 1085 fue encontrada de manera milagrosa por el rey Alfonso VI de León. Desde entonces, la imagen pasó por diferentes templos de Madrid hasta que en 1993 se instaló en donde se encuentra actualmente: la Catedral de la Almudena.

El lunes, a las 18:00 horas, León XIV participará en un homenaje a la Virgen en este recinto, con lo cual se convertirá en el tercer pontífice en visitarlo. En una entrevista a Aciprensa, el P. Jesús Junquera, canónigo y presidente de Actos Públicos del templo, compartió que fue el propio pontífice quien expresó su deseo de rezar ante la Virgen y llevar una ofrenda floral.

2 Virgen de montserrat

10 de junio | Barcelona

abadiamontserrat.cat

A las 12 del mediodía, el pontífice rezará el santo rosario en la milenaria abadía de Montserrat.

Hogar de la Moreneta, esta abadía fundada en 1025 ha sido refugio de la realeza, centro de peregrinación internacional y símbolo de identidad catalana.

La primera imagen de esta advocación fue descubierta en el interior de una cueva, por unos niños pastores en el año 880. Al enterarse, el obispo ordenó trasladarla hasta la ciudad; sin embargo, la encomienda fue imposible debido al peso de la imagen. El prelado interpretó esto como un deseo de la Virgen de permanecer en las montañas y ordenó la construcción del actual monasterio. De ahí se deriva su nombre que, en catalán, significa "montaña dentada".

La imagen de la Virgen de Montserrat es una escultura de madera que debe su característico color negro al hollín de las veladoras a las que ha estado expuesta desde el siglo XII.

3 Virgen del pino

11 de junio | Las palmas de Gran Canaria

1989 via Wikimedia commons

El pontífice rezará a los pies de la patrona de las islas canarias durante la Misa en el Estadio de Gran Canaria; y a pesar de lo singular que esto suena, no será el primer pontífice en hacerlo. En 1934, el cardenal Pacelli (futuro papa Pío XII) también oró ante esta imagen que, según cuenta la tradición, fue encontrada en lo alto de un pino en el año 1481.

Este hallazgo -que tuvo lugar poco después de la conquista de Gran Canaria- logró algo importante para la región: la devoción a la Virgen se expandió rápidamente uniendo a los colonos con la población originaria.

Esta advocación es el cuarto culto mariano más antiguo de Canarias y la talla se encuentra en la Basílica dedicada a ella, construida en el siglo XVIII.