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La liturgia permite “una pausa que regenera el corazón”, asegura León XIV

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TIZIANA FABI | TIZIANA FABI

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I.Media - publicado el 03/06/26
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Continuando con su ciclo de enseñanzas sobre el Concilio Vaticano II, León XIV habló sobre cómo la liturgia nos permite experimentar la presencia de Dios

Es necesario cuidar "con delicadeza y sin arbitrariedad la belleza de las celebraciones", explicó León XIV durante la audiencia general del 3 de junio de 2026. La liturgia debe enseñar a los fieles a "vivir en un ritmo habitado por el Espíritu Santo" y permitirles "saborear la presencia de Dios", insistió.

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Tags:
audiencia generalconcilio vaticano iiliturgiapapa leon xiv
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