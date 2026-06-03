Históricas iglesias para visitar en México durante la Copa Mundial 2026

Descubre las iglesias de carácter histórico-patrimonial que puedes visitar en las sedes mexicanas de la Copa Mundial FIFA 2026

La Copa Mundial está a punto de empezar, y tras la inauguración del 11 de junio en el Estadio Azteca, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey albergarán trece partidos y tres FIFA Fan Fest oficiales. El país cuenta con, al menos, 2 mil 239 iglesias de valor histórico-patrimonial, según datos de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, por lo que visitar sus principales capitales es una gran oportunidad para conocer algunas de ellas.

Ciudad de México

1 Catedral Metropolitana La Asunción

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México Diego Grandi | Shutterstock

Frente a la Plaza Constitución, donde tendrá lugar el FIFA Fan Fest, se ubica la Catedral Metropolitana La Asunción. En ella puede apreciarse la integración de los estilos artísticos que atravesaron los 250 años de su construcción: gótico, barroco, churrigueresco y neoclásico.

Inició siendo una pequeña iglesia levantada con los materiales del antiguo Teocali (templo indígena) en 1532, hasta que en 1584 comenzaron sus mejoras para celebrar el Tercer Concilio de México. Es patrimonio cultural de la humanidad desde 1987.

2 Templo de San Agustín de las Cuevas

Hectorchavez17 | Wikimediacommons

Ubicado en el Centro Histórico de Tlalpan, a 3.2 kilómetros del Estadio Azteca, se encuentra el Templo de San Agustín de las Cuevas, construido en 1637 y abierto al culto público en el siglo XVIII.

La capilla dedicada a la Virgen del Rosario fue la primera construcción hecha en el terreno a base de adobe y piedra volcánica en 1532. Actualmente en ella resalta un retablo al estilo barroco sobre el que descansa la figura de la Virgen, tallada de madera dorada del siglo XVIII.

De las tres sedes, Ciudad de México cuenta con el mayor número de parroquias y capillas (veinte) en un radio de 4 kilómetros a la redonda del Estadio Azteca. Además del templo mencionado, destacan la Parroquia San Juan Bautista, Capilla de la Inmaculada Concepción (La Conchita) y la Parroquia San Pedro Apóstol.

Guadalajara

1 Basílica de Nuestra Señora de Zapopan

Shutterstock | Francisco J Ramos Gallego

A 12 kilómetros del Estadio Akron, se encuentra el Santuario de la Virgen de Zapopan, patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara, cuya devoción se remonta a la época de la conquista cuando el fraile franciscano Antonio de Segovia trajo su imagen.

Fue construida a finales del siglo XVIII por los franciscanos sobre los cimientos de una capilla más antigua. De estilo barroco novohispano, destaca su ornamento y el uso de la cantera rosa (una piedra natural volcánica de las zonas del Bajío mexicano) para su fachada. La capilla del relicario resguarda importantes piezas de arte sacro.

2 Parroquia del Expiatorio Eucarístico de Guadalajara

Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento en Guadalajara eskystudio | Shutterstock

Dedicada al Santísimo Sacramento, su construcción comenzó en 1897 y pasaron 75 años hasta verla concluida. En esa época la Iglesia prefería el estilo medieval, por lo que, la parroquia está marcada por el gótico italiano, combinado con nuevos aires litúrgicos introducidos después del Concilio Vaticano II.

Destacan sus coloridos vitrales, sus arcos apuntados, su retablo al aire color bronce y la musicalidad de las campanas que atrae a los fieles por las tardes. Se encuentra a 14 kilómetros del estadio.

Monterrey

1 Basílica de Nuestra Señora del Roble

Basílica de Nuestra Señora del Roble | Facebook

El Santuario de Nuestra Señora del Roble, patrona de la arquidiócesis de Monterrey, se encuentra a 12 kilómetros del Estadio BBVA. Su construcción fue inspirada en las basílicas romanas combinada con toques modernos.

La advocación tiene origen en 1592 cuando el fray franciscano Andrés de León colocó la imagen de la Virgen en un roble para protegerla. Tiempo después, los vecinos llevaron la imagen a la parroquia tres veces, pero esta regresaba a su lugar, por lo que decidieron edificar su templo donde el roble.

2 Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey

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A 11 kilómetros del Estadio BBVA, se encuentra la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Su arquitectura de estilo neoclásico y barroco comunica numerosos pasajes bíblicos.

En el centro del mural del presbiterio está impresa la imagen de la Santísima Trinidad, el momento en que Santa Ana enseña a la Virgen niña las escrituras, y La Anunciación.