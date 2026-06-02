Oración para rezar durante el novenario del Sagrado Corazón

La fiesta dedicada al Sagrado Corazón de Jesús se celebra nueve días después de Corpus Christi. Prepárate para ella rezando un novenario de esta bella oración

El tiempo litúrgico de la Pascua ha pasado; sin embargo, lejos de entrar a la cotidianeidad, nos encontramos con la inmensa riqueza de solemnidades litúrgicas que llenan nuestra vida espiritual, cuando estamos dispuestos a participar activamente de ellas. Esta semana celebraremos Corpus Christi y nueve días después al Sagrado Corazón de Jesús. Todo novenario de oración y preparación espiritual.

La novena y el novenario

Existen muchas oraciones que nos pueden guiar durante estos días, aquí hemos publicado toda una novena, si deseas comenzarla desde el jueves que viene, en el que celebraremos el Corpus Christi en muchas partes del mundo - en otras, la fiesta se deja para el domingo -.

Así es que, si no dispones de mucho tiempo, pero no quieres dejar pasar un momento de intimidad con el Señor Jesús, reza esta bella oración durante todo el novenario:

Oración

"Dirigimos nuestra mirada a ti Jesús Crucificado,

que te has entregado por nosotros

en aquel último gesto de darnos el corazón.

Tenemos la alegría de inspirarnos

en el Misterio de tu Corazón traspasado. En comunión con la Iglesia te glorificamos,

y proclamamos en el mundo tu Evangelio de Misericordia.

Concédenos tu perdón, mantén nuestra fe agradecida,

acoge nuestra entrega diaria y renuévanos en tu amor,

para que podamos trabajar por la llegada de tu Reino

en los corazones y en la sociedad. Corazón de Jesús, queremos confiar siempre en tu bondad,

y, por el corazón de tu Madre,

te pedimos que no decaiga nunca nuestra confianza

a pesar de todos los problemas y dificultades que encontremos,

para que tú, que has sido nuestro consuelo en la vida,

seas nuestro refugio en la hora de la muerte

y nuestra gloria en la eternidad". Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío.