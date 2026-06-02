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La mexicana Montse Alvarado al frente del Dicasterio para la Comunicación

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Captura de pantalla de YouTube - EWTN.

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I.Media - publicado el 02/06/26
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La Santa Sede anunció que Montserrat Alvarado, presidenta de EWTN News, sustituye a Paolo Ruffini al frente del Dicasterio para la Comunicación. Con ello, se convierte en la primera mujer en dirigir este dicasterio

El papa León XIV ha nombrado a María Montserrat Alvarado, prefecta del Dicasterio para la Comunicación, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 2 de junio de 2026. La joven de origen mexicano sucederá formalmente a Paolo Ruffini el 1 de noviembre. Se convertirá en la segunda laica, y la primera mujer, en dirigir el dicasterio más grande de la Curia Romana en términos de presupuesto y personal, con aproximadamente 550 empleados que cubren los diversos servicios de comunicación del Vaticano.

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Tags:
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