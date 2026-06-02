La mexicana Montse Alvarado al frente del Dicasterio para la Comunicación

El papa León XIV ha nombrado a María Montserrat Alvarado, prefecta del Dicasterio para la Comunicación, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 2 de junio de 2026. La joven de origen mexicano sucederá formalmente a Paolo Ruffini el 1 de noviembre. Se convertirá en la segunda laica, y la primera mujer, en dirigir el dicasterio más grande de la Curia Romana en términos de presupuesto y personal, con aproximadamente 550 empleados que cubren los diversos servicios de comunicación del Vaticano.

La Santa Sede anunció que Montserrat Alvarado, presidenta de EWTN News, sustituye a Paolo Ruffini al frente del Dicasterio para la Comunicación. Con ello, se convierte en la primera mujer en dirigir este dicasterio

Montse Alvarado nació en la Ciudad de México y es de nacionalidad mexicana, pero ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Estados Unidos. Además de inglés, domina el español y el francés, y se ha consolidado como portavoz y analista en temas de libertad religiosa y sociedad.

Desde muy joven, se convirtió en una de las figuras más destacadas del debate público estadounidense en torno a la defensa de la libertad religiosa, labor que desempeñó de manera excepcional dentro de la Fundación Becket. Esta institución lleva el nombre de Santo Tomás Becket (1118-1170), Lord Canciller del Rey de Inglaterra, quien fue martirizado por partidarios del Rey Enrique II debido a un conflicto sobre los derechos y privilegios de la Iglesia Católica.

Tras incorporarse a la institución en 2009, ocupó varios puestos de liderazgo antes de ser nombrada vicepresidenta y directora ejecutiva en 2017. Durante este periodo, participó en el desarrollo estratégico de la organización y en su comunicación pública en torno a los casos presentados ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, en particular sobre cuestiones de anticoncepción, protección de la vida y libertad de expresión religiosa en los campus universitarios.

En 2023, se unió a EWTN News. Como presidenta y directora de operaciones (COO), dirigió durante tres años una red internacional de medios católicos, entre ellos la Agencia Católica de Noticias y otras plataformas informativas que emitían en varios idiomas. También fue presentadora de EWTN News in Depth, un programa dedicado a las noticias religiosas, culturales y políticas desde una perspectiva católica.

Además de su labor en los medios de comunicación, Montse Alvarado ha sido consultora de varias organizaciones, entre ellas el Comité de Obispos Americanos sobre Libertad Religiosa.

Posee una maestría en gestión política de la Universidad George Washington y una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad Internacional de Florida. En 2024, recibió el Premio al Impacto en la Libertad Religiosa, en reconocimiento a su labor en defensa de la libertad religiosa.

Un cambio de estilo y de generación

Su nombramiento sugiere una importante reorganización en la cúpula del Dicasterio para la Comunicación. La necesidad de una mayor internacionalización de los equipos de comunicación del Vaticano se ha señalado con frecuencia, en un contexto de sobrerrepresentación italiana en la jerarquía.

El primer papa de nacionalidad estadounidense ha optado por recurrir a una figura muy respetada en los círculos conservadores de Estados Unidos, tendiendo así puentes con los medios de comunicación que a menudo se mantuvieron a distancia durante el pontificado del Papa Francisco.

Este nombramiento también puede interpretarse como una forma de suavizar las diferencias surgidas en las últimas semanas entre Donald Trump y León XIV, y como un medio para revitalizar la recaudación de fondos para los servicios de comunicación del Vaticano. Hace unos años, el apoyo financiero de los Caballeros de Colón permitió, en particular, la renovación del equipamiento audiovisual del antiguo Centro de Televisión Vaticana (CTV), ahora Vatican Media.

La nueva prefecta también tendrá que lidiar con el malestar que sienten muchos empleados, desestabilizados por el deterioro de sus condiciones laborales y la falta de aumentos salariales. Creado en 2015 por el Papa Francisco, el Dicasterio para la Comunicación ha reunido gradualmente a las diversas instituciones vaticanas dedicadas a este tema: el Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, Radio Vaticana , L'Osservatore Romano , la Editorial Vaticana (LEV), etc. El portal Vatican News, disponible en más de cuarenta idiomas, es su principal medio de comunicación.

El nombramiento de Montse Alvarado ha causado cierta sorpresa en Roma, donde en los últimos días habían circulado rumores sobre el posible regreso de un clérigo para dirigir las comunicaciones del Vaticano.

Paolo Ruffini, exdirectivo de la radiodifusión italiana, fue nombrado director del Dicasterio para la Comunicación en el verano de 2018, sucediendo al arzobispo Dario Viganò. El prelado italiano, muy controvertido dentro del Vaticano, había dimitido unos meses antes por manipular el contenido de una carta de Benedicto XVI en un video emitido por los medios vaticanos.