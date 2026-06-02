60 años del Camino Neocatecumenal: 4 claves para evangelizar 

La catedral de Madrid acoge una multitudinaria celebración antes del cierre de la fase diocesana de la causa de beatificación de su co-iniciadora Carmen Hernández

Más de 6.500 personas celebraron el 60 aniversario del Camino Neocatecumenal este sábado 30 de mayo de 2026 en la Catedral de la Almudena de Madrid. En un mensaje de felicitación leído durante la celebración de la Eucaristía, el Papa León XIV animó a esta organización católica a seguir evangelizando y destacó 4 claves de la misión de la Iglesia para llevar a todos la salvación:

1 alegría

Al principio de la Misa, antes de la procesión de entrada de más de 130 sacerdotes, el iniciador del Camino Neocatecumenal Kiko Argüello dirigió unas palabras de bienvenida a los congregados.

Camino Neocatecumenal

Kiko expresó su alegría por la historia compartida en los últimos 60 años y por la clausura diocesana del proceso de canonización de Carmen Hernández, co-iniciadora junto a él del Camino Neocatecumenal.

“El Señor me llamó y me fui a vivir con los pobres -dijo-. Después Dios me ha permitido poner el arte al servicio de una nueva estética. Dejé la pintura por el Señor y Él me ha recompensado como no podía imaginar: he sido invitado a pintar el ábside de la catedral de la Almudena”.

“Por eso estoy contento de que celebremos esta eucaristía en la catedral -añadió-. ¡Me alegra tanto que el próximo martes se concluya la fase diocesana del proceso de canonización de Carmen Hernández!

2 humildad

Esa segunda clave para evangelizar destacada por el Papa también se remarcó como una constante en la historia de esta realidad eclesial hoy extendida en 138 naciones.

“El Señor hizo que Carmen y yo nos encontráramos en las barracas de Palomeras Altas”, recordó Kiko Argüello en referencia al inicio del Camino Neocatecumenal entre los pobres de las periferias de Madrid.

3 Búsqueda de la unidad

En su repaso agradecido de la historia del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello recordó cómo pasaron de las calles de la barriada a las parroquias por invitación del arzobispo de Madrid.

“Con esa obediencia se inició, como una pequeña semilla, esta Iniciación Cristiana que está siendo una bendición para la vida de tantísimas personas y familias”, afirmó.

Y destacó la importancia de la presencia del actual arzobispo de Madrid presidiendo la celebración de este sábado.

Camino Neocatecumenal

“En el Camino no hacemos nada sin el Papa y sin los obispos -añadió-. Si el Camino se ha extendido tan portentosamente ha sido por el apoyo de todos los Papas, que lo han considerado como un don del Espíritu Santo para el bien de la Iglesia”.

4 Docilidad a la acción del Espíritu Santo

En la Misa de acción de gracias, Kiko definió el Camino Neocatecumenal como “una iniciación cristiana suscitada por el Espíritu Santo como uno de los frutos del Concilio”.

De esa docilidad a la acción del Espíritu Santo, surgió la acción de Kiko y de Carmen en las barracas de Palomeras Altas, que sintonizaba con lo que el Concilio Vaticano II estaba elaborando por escrito.

Esa misma docilidad ha permitido una fecunda renovación del catecumenado a través de catequistas itinerantes, seminarios, familias misioneras, nuevas parroquias, peregrinaciones y otras muchas actividades evangelizadoras.