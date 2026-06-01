(VIDEO) El Papa que llenó el Santiago Bernabeu

Cuando se habla del Estadio Santiago Bernabéu normalmente vienen a la mente finales históricas, noches de Champions y grandes figuras del futbol. Pero en 1982 ocurrió algo muy distinto: el estadio del Real Madrid recibió a San Juan Pablo II en un multitudinario encuentro con jóvenes españoles. Décadas antes del Mundial 2026, y de la próxima vigilia del Papa León XIV en este estadio, uno de los escenarios deportivos más famosos del mundo se convirtió también en lugar de oración, esperanza y anuncio del Evangelio.
La historia de san Juan Pablo II y la noche en que un estadio mundialista se llenó de fe. Mucho antes de la próxima visita de León XIV al Santiago Bernabéu, este recinto vivió un encuentro histórico