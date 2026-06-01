(VIDEO) El Papa que llenó el Santiago Bernabeu

La historia de san Juan Pablo II y la noche en que un estadio mundialista se llenó de fe. Mucho antes de la próxima visita de León XIV al Santiago Bernabéu, este recinto vivió un encuentro histórico

Cuando se habla del Estadio Santiago Bernabéu normalmente vienen a la mente finales históricas, noches de Champions y grandes figuras del futbol. Pero en 1982 ocurrió algo muy distinto: el estadio del Real Madrid recibió a San Juan Pablo II en un multitudinario encuentro con jóvenes españoles. Décadas antes del Mundial 2026, y de la próxima vigilia del Papa León XIV en este estadio, uno de los escenarios deportivos más famosos del mundo se convirtió también en lugar de oración, esperanza y anuncio del Evangelio.