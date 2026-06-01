Reza con el Papa: León XIV invita a rezar “por los valores del deporte”

La intención de oración del Papa para el mes de junio propone el deporte como escuela de fraternidad, instrumento de paz y espacio de encuentro

A pocos días de grandes competiciones deportivas, como la Copa Mundial de Fútbol, el Papa León XIV dedica su intención de oración del mes de junio a los valores del deporte, “para construir comunión y fraternidad en la historia”. A través de la campaña Reza con el Papa, la Red Mundial de Oración del Papa anima cada mes a los fieles a unirse a las intenciones del Pontífice. Así, en junio, la invitación es a rezar para que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas, promoviendo el respeto, la solidaridad y el espíritu de superación.

Al inicio de su oración, el Papa León eleva su súplica al “Señor de la vida" dando gracias por el don del deporte: por quienes “glorifican a Dios con el ejercicio de sus cuerpos, por las amistades que nacen en la cancha y la alegría de jugar en equipo”.

El Pontífice pide que el deporte sea siempre “escuela de fraternidad y no de rivalidad vacía, espacio de encuentro y no de exclusión, camino de paz y no de violencia". También expresa cómo el deporte tiene un “lenguaje universal que acerca culturas, une pueblos y siembra respeto, solidaridad y superación personal”. Al final de la plegaria, el Papa se dirige a Dios suplicando que “nunca falte en nosotros tu Espíritu, que nos hace un solo equipo, unido contigo para construir comunión y fraternidad en la historia”.

El deporte como un camino para construir la paz

En poco más de un año de pontificado, no es la primera vez que el Papa León XIV pone la mirada en los valores del deporte. De hecho, el 15 de junio de 2025, en el Jubileo del Deporte celebrado en Roma, habló sobre el deporte como una herramienta de paz: “el deporte es un camino para construir la paz, porque es una escuela de respeto y lealtad, que hace crecer la cultura del encuentro y la fraternidad".

En su homilía, ese mismo día, el Pontífice señaló además que “en una sociedad marcada por la soledad, en la que el individualismo exagerado ha desplazado el centro de gravedad del “nosotros” al “yo”, terminando por ignorar al otro, el deporte —especialmente cuando se practica en equipo— enseña el valor de la colaboración, de caminar juntos", convirtiéndose así en un importante instrumento de recomposición y encuentro entre los pueblos.

Más recientemente, el pasado mes de abril de 2026, al recibir a los atletas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina, León XIV insistió en esta misma visión: “En la época actual, tan marcada por polarizaciones, rivalidades y conflictos que desembocan en guerras devastadoras, su compromiso adquiere un valor aún mayor: ¡el deporte puede y debe convertirse verdaderamente en un espacio de encuentro! No una exhibición de fuerza, sino un ejercicio de relación”. Para el Papa, los deportistas están llamados a ser testigos de un lenguaje universal: “competir sin odiarse, ganar sin humillar, perder sin perderse".