¿Por qué se representa a los ángeles con alas?

Aunque los ángeles son una parte integral de la narrativa bíblica, muchas preguntas y misterios aún permanecen sin respuesta…

Muchos teólogos han dedicado extensos tratados a los ángeles, pero no han logrado desentrañar el enigma que representan para la humanidad. Aunque aparecen repetidamente en el Antiguo y el Nuevo Testamento, sabemos muy poco sobre su naturaleza e identidad. Una cosa es segura: fueron creados por Dios, el creador del universo, visible e invisible, como nos recuerda el Credo.

San Ambrosio creía que los ángeles precedieron a la creación del mundo; san Agustín, en cambio, se inclinaba por la tesis de que aparecieron simultáneamente con el universo. Los deslumbrantes mosaicos de la catedral de Monreale, Italia, del siglo XII —Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO— representan, en una intrincada red dorada, la creación de los ángeles junto con la creación de la luz y la noche. Pero más allá del mero hecho de su "creación", la aparición de los ángeles sigue siendo un gran misterio…

Photo-lime | Shutterstock

Rostros angelicales

La expresión "ángel del Señor" plantea la siguiente pregunta: ¿existe un solo ángel, o se refiere a una multitud de ángeles que se aparecen a las personas y se mencionan en diversos pasajes de las Sagradas Escrituras? Los debates sobre este tema han dado lugar a diversas respuestas, a menudo contradictorias, y ninguna certeza, salvo la que emana de la fe personal.

Por lo tanto, las imágenes de ángeles han adoptado diversas formas a lo largo de la historia. El arte no podía permanecer indiferente a estas disputas teológicas y, desde la antigüedad, ha evocado la presencia de ángeles en numerosas representaciones, cada una revelando algo nuevo sobre su identidad.

Las primeras representaciones de ángeles, que adornan los sarcófagos paleocristianos o los frescos de las catacumbas, carecen de alas; los ángeles allí representados tienen la forma de hombres jóvenes. De manera similar, en los mosaicos de la Catedral de Monreale, las figuras angélicas tienen forma humana y carecen de alas; solo un halo luminoso indica su naturaleza celestial. Pero, ¿tienen realmente alas los ángeles?

¿Ángeles con alas?

Aunque hoy en día la mayoría de nosotros evocamos la imagen tradicional de un ángel con alas, esta no era una característica común en la historia del cristianismo. Hubo que esperar hasta finales del siglo IV y el llamado Sarcófago del Príncipe, cerca de Estambul, para encontrar la primera representación de un ángel con alas. Si bien el Padre de la Iglesia, san Juan Crisóstomo, admitió que los seres celestiales carecían de alas, consideró este atributo esencial, como expresión de la "sublimidad de su naturaleza" y señal de que descendían de las alturas celestiales a los humanos. Desde entonces, las huestes aladas han dominado frescos, pinturas y esculturas en todo el cristianismo. Giotto, Fra Angelico y Dominicchino compitieron en la maestría de sus representaciones.

En conclusión, cabe destacar que, si bien "discutir sobre el sexo de los ángeles" se ha convertido en una expresión coloquial para referirse a disputas inútiles, la teología cristiana enseña consistentemente que los ángeles son espíritus puros, sin cuerpo ni género. Sin embargo, los artistas más destacados multiplicaron con gusto sus imágenes, brindando alegría tanto a la vista como al alma.

Descubre más sobre el arte de Fra Angelico: