León XIV recibió a Díaz Ayuso cinco días antes de comenzar su viaje

"Nos estamos preparando para estos días con gran cariño y entusiasmo", aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su encuentro con periodistas de diversos medios, entre ellos I.MEDIA, tras una audiencia de una hora con el Papa León XIV el 1 de junio de 2026 en el Vaticano. Cinco días antes del inicio de la visita papal a España, destacó la importancia simbólica de su entrada al país a través de su capital, Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue recibida por el Papa León XIV en el Vaticano a solo unos días de comenzar su viaje por España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya autoridad se extiende a los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, destacó la imagen de la capital que descubriría el Papa: "Un Madrid vivo en sus calles, abierto, diverso y alegre", una ciudad que "integra, celebra en comunidad y mira al futuro con gran optimismo", indicó.

La líder de derecha obsequió al Papa un libro sobre las tradiciones religiosas de la región y ya le había otorgado la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, la máxima distinción regional, "como muestra de agradecimiento por su visita". También le obsequió varias especialidades culinarias locales, entre ellas pasteles tradicionales.

"Hoy no hablamos de política", afirmó, rechazando también cualquier mención a una posible manipulación política de la visita. Tras asegurar que las conversaciones se centraron en cómo los madrileños viven su fe, indicó que percibió en el Papa "un gran entusiasmo" y "altas expectativas" ante la perspectiva de regresar a España, un país al que "ama mucho".

"Celebrando en unidad"

Más allá de los preparativos para la visita, durante la audiencia se abordaron diversas preocupaciones actuales. El presidente de Madrid mencionó los retos que afectan a la juventud, la integración, el concepto de identidad hispana, que engloba la relación entre España y Latinoamérica, y especialmente el aumento de la soledad en las sociedades modernas.

Subrayó el interés del Papa por las transformaciones tecnológicas, destacando su preocupación por la Inteligencia Artificial, a la luz de su reciente encíclica Magnifica Humanitas, y la necesidad de ser una voz para el mundo ante las convulsiones provocadas por las nuevas tecnologías. Según ella, estos desafíos están vinculados a una evolución social en la que hablamos menos y nos sentimos más solos. En su diálogo con el Papa, recalcó que la vida comunitaria sigue siendo fundamental para afrontar estas crisis.

Isabel Díaz Ayuso expresó su esperanza de que la visita papal contribuyera a realzar la identidad española contemporánea. "España es un país que sabe celebrar, que sabe dejar de lado sus diferencias por un momento y celebrar en unidad", afirmó.

Si bien reconoció los recientes avances sociológicos, hizo hincapié en lo que une a los ciudadanos más allá de sus diferencias. Su deseo es que el Papa descubra "la vida que hemos construido en Madrid" y se marche "muy orgulloso de España y de la cultura hispánica".

También aseguró que la bienvenida a los católicos latinoamericanos que viven en Madrid sería particularmente "espectacular" para León XIV, quien posee pasaporte peruano desde que fue obispo de Chiclayo, entre 2015 y 2023.