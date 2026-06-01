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León XIV recibió a Díaz Ayuso cinco días antes de comenzar su viaje

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Isabel Diaz Ayuso madrid papa león xiv

OSCAR GONZALEZ FUENTES | Shutterstock

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I.Media - publicado el 01/06/26
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue recibida por el Papa León XIV en el Vaticano a solo unos días de comenzar su viaje por España

"Nos estamos preparando para estos días con gran cariño y entusiasmo", aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su encuentro con periodistas de diversos medios, entre ellos I.MEDIA, tras una audiencia de una hora con el Papa León XIV el 1 de junio de 2026 en el Vaticano. Cinco días antes del inicio de la visita papal a España, destacó la importancia simbólica de su entrada al país a través de su capital, Madrid.

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Tags:
papa leon xivsanta sedeviaje apostólico
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