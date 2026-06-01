España se enfrenta al reto de la migración

España ocupa un lugar singular en la geografía migratoria de Europa. Situada en el extremo sur del continente europeo, el país es a la vez lugar de tránsito y destino. Ha desarrollado un enfoque particular ante esta cuestión, que será uno de los temas centrales del viaje de León XIV del 6 al 12 de junio.

España es un país de tránsito y destino para la inmigración en Europa. Consciente de ello, León XIV visitará las islas canarias durante su próximo viaje

Cada año, cientos de miles de inmigrantes indocumentados entran en España. En 2024, aproximadamente 571.000 personas ingresaron al país sin la documentación adecuada, según la agencia gubernamental AIReF. Si bien muchos continúan su viaje hacia otros países europeos (principalmente Alemania, Francia y el Reino Unido), un número considerable se establece de forma permanente en España.

La principal fuente de inmigración española proviene de Sudamérica. Atraídos por las similitudes lingüísticas y culturales, muchos colombianos, venezolanos y ecuatorianos llegan a España cada año. Generalmente con visados ​​de turista, viajan en avión y finalmente se establecen en Europa. Muchos de ellos son católicos y contribuyen a la revitalización de ciertas parroquias, especialmente en Madrid: la comunidad peruana en la capital española se prepara así con entusiasmo para recibir a "su" papa.

Sin embargo, Marruecos es el país con mayor representación entre los inmigrantes indocumentados en España. Dos enclaves situados en el norte de África, en la costa mediterránea, Ceuta y Melilla, son los principales puntos de entrada para los migrantes marroquíes. En los últimos meses, estas dos ciudades autónomas se han convertido incluso en los principales puntos de entrada para los inmigrantes irregulares al país. El número de migrantes recibidos allí aumentó un 246 % entre 2024 y 2025, según la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Finalmente, el último contingente de migrantes que llega a España procede del África subsahariana. Estas personas, principalmente de Gambia, Senegal o Mali, emprenden la travesía más peligrosa para llegar a la Península Ibérica. Muchos viajan en embarcaciones improvisadas desde la costa africana hasta Andalucía o las Islas Baleares y Canarias.

Cruces mortales

ACN

La Cruz Roja estima que entre el 5 y el 8 % de las personas que intentan cruzar los 200 kilómetros desde la costa marroquí hasta las Islas Canarias perecen en el mar. Los peligros de la travesía y la falta de infraestructura en el archipiélago han provocado un descenso en el número de llegadas, que alcanzó su punto máximo en 2024 con casi 47.000 personas.

Precisamente estas islas fueron las que visitará León XIV durante su viaje a España. En este archipiélago, "los inmigrantes representan aproximadamente una cuarta parte de la población", informa Caya Suárez Ortega, secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias. "Las autoridades están desbordadas", añade, explicando que "una parte importante de la población canaria vive en la pobreza, a pesar de la imagen idílica que proyectan los destinos turísticos".

La Iglesia está especialmente comprometida con estas poblaciones, tanto en las Islas Canarias como en toda España. En su informe anual de 2024, la Iglesia Católica indicó que había establecido 160 centros de asistencia a inmigrantes, refugiados y exiliados en todo el país y que había ayudado a 117.132 personas a través de estos centros el año anterior. "La Iglesia también financia 14 proyectos en países de origen —Marruecos, Malí, Mauritania e incluso Sudán del Sur— para intentar animar a los jóvenes tentados por la migración a quedarse e invertir en su país", declaró también Caya Suárez Ortega.

Una política de regularización

Así pues, a pesar de algunas discrepancias, la Iglesia es un socio importante del Estado en este ámbito. Este tema también se trató durante la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al Vaticano el 27 de mayo. El episcopado, además, ha apoyado la política de regularización de inmigrantes indocumentados impulsada por el gobierno socialista en los últimos meses.