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España se enfrenta al reto de la migración

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islas canarias migracion en españa

Canary4stock | Shutterstock

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I.Media - publicado el 01/06/26
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España es un país de tránsito y destino para la inmigración en Europa. Consciente de ello, León XIV visitará las islas canarias durante su próximo viaje

España ocupa un lugar singular en la geografía migratoria de Europa. Situada en el extremo sur del continente europeo, el país es a la vez lugar de tránsito y destino. Ha desarrollado un enfoque particular ante esta cuestión, que será uno de los temas centrales del viaje de León XIV del 6 al 12 de junio.

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Tags:
inmigrantespapa leon xivviaje apostólico
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