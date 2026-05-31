Sagrario en capilla lateral: ¿atentado contra la Eucaristía?

El lugar del sagrario no es casual o coincidencia, la Iglesia anima a colocarlo en un punto por una importante razón. Te explicamos en este artículo

En muchas iglesias el sagrario se encuentra en el centro del presbiterio, pero en templos nuevos a veces se coloca a un lado o incluso en una capilla separada. ¿Se trata de un atentado contra el Santísimo Sacramento y la dignidad de la Eucaristía? Muchos de nosotros podríamos pensar así. Al fin y al cabo, desde niños se nos enseña que Jesús habita en el sagrario; es ante él ante quien nos arrodillamos y es para nosotros el lugar más importante de la iglesia.

Sin embargo, la Iglesia, no sin razón, anima a colocar el sagrario fuera del punto central del presbiterio. Lo hace precisamente para subrayar la importancia de la celebración de la Eucaristía en sí misma. Para comprenderlo plenamente, debemos retroceder en el tiempo.

La Eucaristía como centro de la vida cristiana

Ya al principio de los Hechos de los Apóstoles leemos que los creyentes en Cristo perseveraban en la comunidad, en la oración, en la enseñanza de los apóstoles y en el "partimiento del pan". Así se denominaba entonces a la Eucaristía. Al principio se reunían en las casas, donde, bajo la presidencia de un presbítero, se celebraba la conmemoración de la Cena del Señor. De una sola mesa y de un solo cáliz se consumían el Cuerpo y la Sangre del Señor, y a los enfermos que no podían estar presentes, los diáconos les llevaban el Santísimo Sacramento a sus casas.

Sin embargo, pronto la comunidad comenzó a crecer rápidamente. Cuando el Imperio Romano aceptó oficialmente el cristianismo, las casas particulares se quedaron simplemente pequeñas. Curiosamente, los cristianos no se apropiaron de los templos paganos para su uso. ¿Por qué? Los templos paganos eran estrechos: albergaban un altar de ofrendas, un sacerdote y un puñado de personas. La Eucaristía cristiana no era un sacrificio en ese sentido; reunía a toda la comunidad para conmemorar y hacer presente el único sacrificio de Cristo.

Los cristianos necesitaban, por tanto, edificios que pudieran albergar a multitudes. Se utilizaron las basílicas romanas, que hasta entonces habían servido como lugares de comercio y de reunión. Allí se erigía el altar y se celebraba la Santa Misa.

Los dos pilares y la evolución del tabernáculo

Siempre se tenía presente a los enfermos. Para ellos se guardaban las Hostias consagradas en el sagrario, que al principio —por motivos de seguridad— se instalaba en la sacristía. Cuando empezó a aparecer en la propia iglesia, solía colocarse a un lado del presbiterio. En el otro lado se instalaba a veces un segundo "tabernáculo" —para las Sagradas Escrituras—. De este modo se ponían de relieve los dos pilares de la fe: la Palabra de Dios y el Cuerpo y la Sangre del Señor.

Con el paso del tiempo, junto con el aumento de la devoción eucarística y el desarrollo de la adoración, el tabernáculo pasó a situarse en el centro de la pared del presbiterio, justo junto al altar. A partir de ese momento, las misas se celebraban directamente ante Jesús presente en el sacramento. Esto también se debía al hecho de que los fieles —a menudo por sentirse indignos— muy rara vez se acercaban a la Sagrada Comunión. Para mantener el contacto con Jesús, se desarrollaron formas de devoción, como las visitas al Santísimo Sacramento.

Sagrario de la Capilla de la Aparición (Santo Sepulcro de Jerusalén). Dolors Massot | Aleteia

La Iglesia actual y la claridad de los signos

Los papas contemporáneos, desde Pío X, han animado a los fieles a comulgar con la mayor frecuencia posible. Al fin y al cabo, la comunión es la culminación de la Eucaristía y nos permite unirnos plenamente a Cristo. En el centro de la Santa Misa está la unión con Dios y con los hermanos que nos rodean. Esta lógica se refleja en la decoración de la iglesia.

En la Instrucción General al Misal Romano leemos:

"Por razones de simbolismo, es más adecuado que en el altar en el que se celebra la Santa Misa no haya un sagrario con la Santísima Eucaristía" (IGMR 315).

¿De qué signo se trata? Lo aclara la Instrucción Eucharisticum Mysterium de 1967. Esta subraya que durante la Misa Cristo se hace presente gradualmente: primero en la asamblea de los fieles, luego en la Palabra de Dios, en la persona del sacerdote y, por último, de manera especial bajo las especies eucarísticas. Por eso, "corresponde mejor a la esencia de la santa celebración que, en la medida de lo posible, no haya en el altar (…) desde el comienzo de la Misa la presencia eucarística de Cristo, que es fruto de la consagración" (véase n.º 55).

¿Se trata de un atentado contra la Eucaristía?

Colocar el sagrario en una capilla lateral no supone un menoscabo de la Eucaristía, sino que subraya su dinamismo. Cuando entramos en una iglesia así, nuestra atención se dirige primero al altar, alrededor del cual se reúne la comunidad. Es allí donde escuchamos la Palabra y es allí, en el momento culminante, gracias a la acción sacramental del presbítero in persona Christi capitis, donde se realiza la transubstanciación.

Para que este signo sea más claro, se recomienda consagrar durante la misa tantas hostias como sean necesarias para todos los participantes. De este modo, cada comulgante se convierte en un "sagrario viviente" y sale con Cristo al mundo.