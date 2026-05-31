¿Quién diseña y custodia la misa del Papa cuando viaja a otro país?

Aleteia analiza la ingeniería invisible responsable de garantizar que la liturgia sea un reflejo de la verdad y evalúa cómo opera el guardián del orden y la sobriedad, así como la dimensión ascética del Maestro de Ceremonias Litúrgicas

¿Cómo se decide qué partes se pronunciarán en inglés, francés, español o latín; qué cantos incluirá, qué imágenes serán entronizadas? Aleteia analiza la complejísima labor para custodiar la misa papal, sus signos y símbolos. Esta hermosa misión cobra un rigor particular cuando la ceremonia se realiza fuera del Vaticano y se encarna en la visita pastoral del Papa. Tal como ocurrirá en España y Francia, este mismo año, en sus próximos viajes apostólicos.

Hay un garante, el Maestro de Ceremonias, cuya normativa experimentó una transformación estructural profunda. En efecto, desde 2022 depende de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium que derogó la Pastor Bonus de 1988.

Y hoy, bajo el pontificado de León XIV, es el fundamento que define las competencias legales de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas. En la actualidad, cuenta con el respaldo de un riguroso arzobispo italiano, el apreciado monseñor Diego Ravelli.

No es solo un jefe de oficina, tiene el rango de Prelado Superior de la Curia Romana. Según los artículos 231 a 234 del instrumento vigente, su nombramiento es por un quinquenio e implica tareas delicadas y grandes responsabilidades.

Es más que un asistente papal en la misa

Aunque se integra en la estructura curial, su Oficina mantiene una autonomía funcional elevada, la cual se justifica por la necesidad de asistir al Vicario de Cristo tanto en Roma como en cada uno de sus esperados viajes apostólicos.

Además, es responsable de la Sacristía Pontificia, de las capillas del Palacio Apostólico y, de manera crucial, tiene bajo su mando la Capilla Musical Pontificia. Por ende, se encarga también de su dirección pastoral y artística.

En materia de tiempo y ritmo, el Maestro funge como un director de escena. En la práctica, es quien asegura que la misa dure exactamente lo previsto para no retrasar eventos. Pero, no es un mero asistente. Su tarea es muy superior a ello e implica elementos distintivos que, en el pontificado de León XIV, nos recuerda los esfuerzos de Benedicto XVI por la estética de la sobriedad. Se entiende la belleza como un reflejo de la divinidad de Dios, que es orden, amor y verdad.

Por ello es quien decide y controla inclusive la disposición de los lugares. Tanto de las imágenes como de dónde se sienta un jefe de estado o un cardenal, lo cual está regulado por normas que deberá vigilar con rigurosidad.

¿Por qué un viaje previo a la visita apostólica?

No viaja solo para acompañar al pontífice; su trabajo comienza antes del vuelo del Sucesor de Pedro. Con estas visitas busca asegurar que, aunque esté en una selva en África o en una catedral de Europa, la liturgia sea Papal. Y conlleva varias obligaciones:

Adaptación técnica. Debe supervisar y verificar que cada elemento encaja. El altar y el trono han de cumplir de forma estricta con todas y cada una de las medidas ergonómicas y simbólicas necesarias.

Ensayos locales. Dado que el personal local (acólitos, diáconos, coros) no está habituado al protocolo vaticano, se encarga de su formación in situ. La meta es evitar errores en la celebración eucarística.

“Cæremoniale Episcoporum”. Es el responsable de adaptar el Ceremonial del obispo a las particularidades locales sin que se rompa la norma universal. Él ha de equilibrar la solemnidad con la tradición.

La música. Es responsable de la Capilla Musical Pontificia, por lo que guía sus actividades en materia religiosa, pastoral, artística y educativa. Gestiona lo acústico. Decide el balance entre canto gregoriano y expresiones locales.

Es el garante de la liturgia en la visita

ALBERTO PIZZOLI | AFP

El Maestro de Ceremonias debe cuidar que el Papa siempre sea reconocido como el Sumo Pontífice. Por ende, buscará siempre más que una comodidad física e incorporará elementos de semiótica en torno al servicio y la jerarquía.

Para lograrlo a cabalidad, trabaja en el diseño de la misa. Participa tanto en la creación del misal como en la elección de las lenguas y en la proporción que tendrá el latín, amén de la estructura del libreto que será utilizado en cada ceremonia.

Luego, viene la etapa de custodia. Es el momento cuando se lleva a cabo la asistencia directa al Santo Padre. Incluye vigilar las rúbricas durante el rito, controlar el espacio sagrado (también las imágenes) y proteger el decoro frente a un imprevisto.

En este aspecto, cosas que podrían parecer simples adquieren una relevancia particular. La altura de la sede (silla) no es casual, como tampoco lo es la visibilidad del ambón y las piezas que están en el altar, incluidos los micrófonos.

Por esa razón, su autoridad en el altar es total. Tanto que, durante una misa, está por encima de obispos locales. Es él quien marca la pauta con una discreción extrema y casi invisible, lo que refuerza su accionar operante pero silencioso.

La entronización de imágenes

La ubicación de las pinturas, tallas o reliquias que se entronizan durante una visita papal es una de las competencias directas del Maestro de las Celebraciones Litúrgicas.

El motivo no es decorativo. Responde a una decisión técnica de carácter teológico que considera el espacio sagrado. Por ello, es quien evalúa su disposición y cada sección del lugar con base en lo litúrgico, estético, diplomático y protocolar.

Debe cuidar que la imagen entronizada no opaque los focos espirituales: el Altar (sacrificio) y la Sede (presidencia) entre ellas. Con esa intención establece altura, ángulo e iluminación que impidan distracción visual.

Ha de verificar que el soporte o trono de la pieza sea estable y digno. Si es una pieza histórica, se busca que la ubicación permita mostrarla en la transmisión televisiva, sin que estorbe los movimientos del Papa.

El entorno visual debe ser coherente. Él tiene la última palabra acerca de si una talla se pone a la derecha o la izquierda, según la tradición litúrgica y la logística en el flujo de los ministros.

La ascesis de no concelebrar

Un elemento especial y destacado de su cargo es el sacrificio. Y es que el Maestro de Ceremonias asiste pero no concelebra. No es parte en la consagración, pues su función es incompatible con ella por una razón operativa.

Un concelebrante se enfoca en la oración eucarística y el recogimiento. Él, en cambio, debe estar en alerta técnica: vigilando, pasando páginas del misal, indicando al Papa cuándo sentarse o levantarse, coordinando a ceremonieros.