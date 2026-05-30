(VIDEO) ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!

Hay escenas del Evangelio que parecen sencillas pero que contienen un mensaje claro. Una de ellas ocurre cuando la Virgen María visita a su prima Santa Isabel. En ese encuentro, lleno de alegría y presencia del Espíritu Santo, Isabel pronuncia unas palabras que millones de cristianos siguen repitiendo hasta hoy en el Ave María: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!”.
La fiesta de la Visitación recuerda un viaje familiar y también uno de los momentos hermosos del reconocimiento de Cristo antes de su nacimiento.