Un bombero recupera la fe gracias al hombre al que salvó

<em>Tras salvar la vida de un padre que sufrió un paro cardíaco repentino en un parque de París, un bombero fuera de servicio experimentó un despertar espiritual y encontró un padrino para su confirmación</em>

En Lourdes, 532 militares recibieron el sacramento de la confirmación el sábado 23 de mayo, durante la 66.ª Peregrinación Militar Internacional (PMI). Entre ellos se encontraba Florian, bombero parisino, quien acudió a recibir el sacramento acompañado de su padrino, Grégoire, un hombre al que años antes le salvó la vida.

Florian reanimó a Grégoire en el último momento en 2023 en los Jardines de Luxemburgo. Estaba paseando por el parque con su familia y amigos cuando se encontró con la emergencia. "Yo le salvé la vida, pero Grégoire me salvó espiritualmente. En cierto modo, nos salvamos mutuamente".

Tres años después, sentado en la Basílica de San Pío X en Lourdes, rodeado de miles de militares franceses que participan en la peregrinación, a Florian todavía le cuesta creer lo lejos que ha llegado. Es sargento mayor del Cuerpo de Bomberos de París (BSPP) en la estación de Bourg-la-Reine. Dos años antes, este bombero de 39 años se cruzó con Grégoire, de 43, en circunstancias trágicas. Hoy, el hombre al que salvó de la muerte es su padrino de confirmación.

Un paseo providencial por el parque

El 17 de diciembre de 2023, no había indicios de lo que estaba por venir. Florian, entonces destinado en la estación de Port-Royal, recibía en su casa a dos amigos bomberos y sus familias. Después del almuerzo, les animó a tomar un poco de aire fresco. "Tuve que animarlos varias veces", comenta entre risas.

Finalmente, el grupo llegó hasta los límites de los Jardines de Luxemburgo, en pleno corazón de París. En retrospectiva, se da cuenta de que no fue una simple coincidencia.

Justo cuando llegaban a un parque infantil, un grito rompió el silencio de la tarde invernal. Una mujer, embarazada de cinco meses, pedía auxilio. Junto a ella estaban sus tres hijos pequeños: Eugène, Virgile y Octave, de dos a seis años. A pocos metros, su marido, Grégoire, se había desplomado repentinamente.

"Al principio, pensamos que estaba sufriendo un ataque epiléptico", recuerda Florian. Junto con sus amigos, todos vestidos de civil, corrió hacia el hombre inconsciente. Sus esposas apartaron rápidamente a los niños, que ya estaban asustados por la escena. Los tres primeros en llegar se dieron cuenta enseguida de que la situación era mucho más grave: Grégoire no tenía pulso.

Una carrera desesperada contra el tiempo

Comenzaron la reanimación cardiopulmonar de inmediato. "En estos casos, cada minuto cuenta", explica Florian a Aleteia. "Sin compresiones torácicas, se pierde aproximadamente un 10 % de las posibilidades de supervivencia por minuto. Si el cerebro no recibe oxígeno, el daño puede ser irreversible".

Florian pidió refuerzos e inmediatamente solicitó una ambulancia. Entonces ocurrió lo que él todavía considera "una señal de la Providencia": una ambulancia de la Cruz Roja pasaba por allí, equipada con un desfibrilador.

Tras varias descargas eléctricas, el corazón de Grégoire finalmente volvió a latir. "El número de personas que logramos revivir es increíblemente bajo", dice Florian con profunda emoción. Señala que, entre quienes son reanimados, muy pocos recuperan la movilidad completa como Grégoire, que ahora camina con un bastón tras su paro cardíaco. "Es un milagro".

Una hermandad nacida de un rescate

Cuando Grégoire despertó del coma, solo tenía un objetivo en mente: encontrar al hombre que le había salvado la vida. "Le doy gracias a Dios todos los días", afirma. Resulta que tenía amigos cercanos que también eran bomberos en la estación de Port-Royal, junto a Florian. La historia se difundió rápidamente y no tardó en producirse el reencuentro.

Así, en enero de 2024, Grégoire se presentó en la estación de bomberos con su esposa, Camille. "Cuando me dijeron que alguien me esperaba allí, jamás me habría imaginado que fuera Grégoire", recuerda Florian. Admite que ni siquiera lo reconoció de inmediato. Una vez superada la sorpresa inicial, los dos hombres se abrazaron.

"Fue un momento muy emotivo", dice Florian. Intercambiaron información de contacto. A través de mensajes y encuentros, surgió una profunda amistad. Florian descubrió "una bondad genuina" en Grégoire. "Es un hombre lleno de valores y una paz interior que me impactó profundamente".

Aleteia

Naturalmente, sus conversaciones terminaron girando en torno a la fe. Florian había sido bautizado de bebé por tradición, pero nunca había practicado su fe plenamente. Su esposa, Lianne, protestante y profundamente devota, ya había sembrado en su corazón una sed de Dios.

“Siempre tuve preguntas, pero nunca profundicé en ellas”, admite. “Grégoire fue el catalizador”.

Grégoire, por otro lado, pensaba que estaba tratando con alguien profundamente religioso. "Siempre creí que Florian era católico practicante", dice con una sonrisa. "Cuando fui a darle las gracias a la comisaría, me contó que sus padres habían encendido una vela por mí y que la familia de su esposa también estaba rezando por mi recuperación".

Confirmación en Lourdes

Sus conversaciones se volvieron más profundas. Florian le preguntó a Grégoire cómo afrontaba las dificultades, reflexionando sobre la fe en Dios que parecía sostenerlo incluso en sus momentos más dolorosos. Al bombero le conmovió especialmente la ejemplar manera en que su amigo manejó las circunstancias del nacimiento de su hija, Aliénor.

Nacida menos de cuatro meses después del paro cardíaco, la familia descubrió en las primeras horas de vida de Aliénor que tenía síndrome de Down . "A menudo me preguntaba por qué no estaba enfadada", cuenta Grégoire. "No estaba acostumbrado a ver una reacción así".

Gradualmente, el bombero que había crecido lejos de la Iglesia comenzó a transitar un camino espiritual más firme. Este camino finalmente lo llevó a pedir la confirmación, un paso que le pareció lo más lógico.

El sábado 23 de mayo de 2026, los dos hombres se reunieron en Lourdes, acompañados por sus respectivas familias, para la Peregrinación Militar Internacional. Para Grégoire, era la primera vez que visitaba la ciudad mariana. "Siempre había reservado Lourdes para un momento importante", explica. "¡Por fin llegó ese día!".

Aleteia

Abrumados por la emoción, los dos hombres caminaron hacia el altar bañado por la luz de la basílica de Lourdes. Sin duda, ambos recordaban aquella tarde de invierno en los Jardines de Luxemburgo, donde cada uno, a su manera, había renacido.