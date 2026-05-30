Cada vez más personas recurren a la Inteligencia Artificial en lugar de ir a un sacerdote para su dirección espiritual, pero ¿qué hay detrás de esto? Un sacerdote lo explica

Hoy hay más personas que buscan qué dirección tomar en su vida a través de una pantalla que ante el Santísimo. Y si te parece sorprendente, en realidad es algo de lo más común en la actualidad. Muchas personas han decidido reemplazar la calidez humana por la interacción rápida de las plataformas de IA.

Aleteia consultó al Pbro. Pablo Arturo Muñoz Valenzuela, quien, con base en la encíclica Magnifica Humanitas, explica cómo esta herramienta, a pesar de mostrarse como una gran ayuda, si no es bien usada, puede alejarnos más de Dios.

¿La Inteligencia Artificial es enemiga?

Esta herramienta es útil en nuestra vida cotidiana; nos ayuda a encontrar respuestas con facilidad, sobre todo en cuestiones prácticas. Considerándolo así, la IA puede ser una buena forma de primer acercamiento para investigar sobre un tema espiritual, siempre y cuando se verifiquen en varias fuentes los datos que proporciona.

TippaPatt | Shutterstock

Aclarando este punto, acudir a ella puede ser perjudicial tanto para nuestra persona como para nuestra vida espiritual. Y es que, como menciona el padre, si no se le da un buen prompt (indicación), puede darnos datos que limiten nuestra búsqueda de respuestas:

“Utilizando el prompt adecuado, la IA puede aportar datos verdaderos. Sin embargo, hay que reconocer que no todas las personas saben formular dichos prompts y que, ordinariamente, el chat está programado para ser lo más complaciente posible”.

Las plataformas de IA se han creado de forma que las respuestas sean lo más agradables posible para quien las utiliza, ya que tienden a personalizarse. Esto ha sido demostrado en diversos estudios, lo cual puede ser una gran limitante a la hora de buscar una guía verdaderamente objetiva.

Las limitaciones de la IA

Conociendo el contexto de cómo funcionan estas herramientas, al querer buscar dirección espiritual, esta no puede igualarse con la de un sacerdote. Para comenzar, si se busca dirección espiritual es por una razón particular: al analizar la propia situación, surge la duda de pecado o incluso la certeza del mismo. En estos casos, es imprescindible acudir a un sacerdote, único medio por el cual se puede recuperar la gracia perdida.

El padre menciona que a estas herramientas les falta el “componente personal e intersubjetivo”. Para dar mayor entendimiento a esta idea, citó al Papa León en su encíclica Magnifica Humanitas:

“Las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significan el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. (...) Pueden imitar lenguajes, comportamientos, valoraciones; pueden simular empatía o comprensión, pero no conocen lo que producen, porque no residen en el horizonte afectivo, relacional y espiritual en el que el ser humano se vuelve sabio” (Magnifica Humanitas, 99).

El padre Pablo agrega que esta inteligencia no es capaz de percibir más allá del concepto. Un ejemplo claro es la dirección espiritual, en la que no se puede hacer una “lectura entre líneas” al observar cómo el creyente responde.

“No podemos olvidar la gracia de estado. Ésta es otorgada por Dios a personas concretas —en este caso, el director espiritual— y no a aplicaciones o algoritmos”

¿Dependencia a esta herramienta?

¡Claro! Cada vez hay más personas que hablan más con esta herramienta que con su mejor amigo o familiar. Existe esta dependencia por la gran complacencia que genera: esa dopamina de sentir que todo lo que se dice es correcto (o al menos no tan malo como parece). Sin embargo, aquí no hay un crecimiento en virtudes como el amor, la unidad o la caridad. Todo es apariencia, no una construcción real de relación.

godongphoto | Shutterstock

Incluso puede afectar la vida de oración. Muchas personas prefieren hablar de sus problemas emocionales y espirituales para obtener una respuesta rápida, en lugar de acudir a los sacramentos o visitar al Santísimo.

“Valen más 15 minutos ante el Sagrario que largas horas consultando a ChatGPT o a cualquier otra IA”.

¿Qué debe hacer un católico ante estas nuevas IAs?