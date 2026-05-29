La voluntad de Dios no siempre es fácil; sin embargo, aunque da miedo, siempre es el mejor camino. ¿Cómo discernir bien las inspiraciones divinas y seguirlas?

¿Te da miedo la voluntad de Dios? Quizá es porque pienses que Dios querrá algo completamente diferente a lo que tú quieres. Que exigirá heroísmo, vivir a contracorriente, que pondrá patas arriba tu vida tan bien organizada. Que te alejará de lo que conoces, de lo que te da una falsa sensación de seguridad, de lo que te ha envuelto como un capullo de comodidad. Pero Dios no viene a destruirte, sino a despertarte a una vida plena.

Dios, un alfarero lleno de amor

A menudo nos aferramos con uñas y dientes a nuestros planes, sueños, zonas de confort y relaciones. Pero Dios, que ve más allá de lo que tú ves, te llama a un camino que, aunque a veces sea difícil, conduce a la libertad. Dices en la oración: "Hágase tu voluntad", pero ¿sabes lo que significan realmente esas pocas y sencillas palabras? Es aceptar que Él sea Dios, y no solo un ayudante de tus ideas. Es entregar el timón, aceptar perder el control, pero ganar paz. No es una resignación pasiva, es un acto de la mayor valentía y amor.

Como escribió san Ignacio de Loyola: "Que Dios nos lleve a desear solo lo que Él quiere, y a no desear nada más". Dios es como un alfarero. Toma en sus manos la arcilla de tu vida y la moldea con amor. Pero —como en el verdadero trabajo del alfarero— a veces tiene que separar, presionar, amasar, para que surja algo bello y duradero. ¿Te dejarás moldear?

Él no se lleva nada

Santa Catalina de Siena lo dice con rotundidad: "La voluntad de Dios es nuestro camino hacia la santidad. Cuando la cumplimos, el alma se siente como un pez en el agua, pues vuelve a su entorno natural". Y añade con una fuerza que no admite concesiones: "Sé quien Dios quiere que seas, y encenderás el mundo con fuego".

El miedo a la voluntad de Dios suele tener su origen en el desconocimiento de Dios. Porque si supieras cuánto te ama, ya no temerías nada.

Como escribió san Juan de la Cruz: "Cuando el alma se entrega por completo a Dios, entonces Dios se entrega por completo al alma". Cumplir la voluntad de Dios no significa perder la identidad, sino encontrarla.

O como San Agustín: "Inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en Ti, oh Dios". Por eso, incluso cuando el camino se vuelve difícil, el alma que confía experimenta la paz. La paz no proviene de la ausencia de dificultades, sino de la presencia de Dios en medio de ellas.

San Juan Pablo II decía: "¡No temáis! ¡Abrid la puerta a Cristo!", porque quien le abre la puerta de su vida verá que Él no quita nada, sino que lo da todo. Él quiere tu alegría. Pero no una alegría barata, pasajera y superficial, sino aquella que nace en el alma como una fuente que brota de lo más profundo.

Y como escribió san Carlos de Foucauld en su oración de entrega: "Padre, me entrego a Ti. Haz de mí lo que te plazca".

No es fácil, pero es la mejor

"Hagas lo que hagas, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Solo deseo que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas". Esto es precisamente un amor más maduro que las emociones: es un amor arraigado en la confianza.

¿Aceptarás ser oro purificado en el fuego? ¿Pasarás por ese fuego que no destruye, sino que refina? ¿En lugar de quejarte, como Israel en el desierto, empezarás a alabar a Dios como María, aunque no lo entiendas todo?

Porque la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. Por último, santa Teresa de Ávila escribió desde lo más profundo de su experiencia espiritual: "Pase lo que pase, que se haga tu voluntad, Señor… Porque solo quien se somete a tu voluntad vive verdaderamente en paz".

Si hoy le dices conscientemente a Dios: "¡No se haga mi voluntad, sino la tuya!" (Lc 22,42), no pierdes, sino que ganas más de lo que puedas imaginar. Dentro de un tiempo mirarás atrás y comprenderás que lo que entonces parecía el final, era el principio. Que lo que dolía, era la cura. Y que lo que te alejaba de la cómoda orilla, te conducía a un maravilloso encuentro con Dios en lo más profundo.

Santa Faustina dijo una vez: