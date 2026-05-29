Mi hijo tiene neurodivergencia, ¿qué es y cómo tratarlo?

Si más de una vez has escuchado comentarios como: "Tu hijo solo necesita disciplina", "ya se le pasará", "es demasiado sensible", "es muy distraído y saca malas calificaciones"… es normal sentir preocupación.
Cuando un niño piensa, aprende, siente o se comunica de manera distinta a la mayoría, los padres suelen experimentar confusión, culpa o preocupación. Sin embargo, comprender qué es la neurodivergencia puede abrir la puerta a una crianza más empática, respetuosa y esperanzadora.
¿Qué significa que un niño sea neurodivergente?
Una persona que es diagnosticada con neurodivergrencia, especialmente en una etapa infantil, se asocia con un cerebro que procesa la información de manera diferente a los demás, es decir, que no lo hace de forma neurotípica.
La neurodivergencia no es una enfermedad, sino un concepto que reconoce la riqueza de las distintas capacidades mentales. Entre ellos se encuentran los siguientes diagnósticos:
- Trastorno del espectro autista (TEA)
- TDAH
- Dislexia
- Dispraxia
- Altas capacidades
- Trastornos del procesamiento sensorial
¿Cuáles son las señales de un niño neurodivergente?
No todos los niños neurodivergentes presentan las mismas características. Por lo tanto, es importante contar con el diagnóstico de un especialista si se presentan las siguientes señales de manera frecuente:
- Dificultad para socializar
- Hipersensibilidad a sonidos, texturas o luces
- Problemas de atención o impulsividad
- Intereses muy intensos o específicos
- Retrasos en lenguaje o comunicación
- Crisis emocionales frecuentes
- Dificultades escolares pese a ser inteligente
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo neurodivergente?
1Ser empático y acompañarlo
La primero es entender que tu hijo recibe y procesa de manera diferente la información, no significa que no pueda hacerlo, solo requiere un poco más de paciencia y acompañamiento en su forma de aprendizaje. El especialista Temple Grandin, explica que "diferente no es menos".
2Crear rutinas claras
Una muy buena estrategia es establecer rutinas diarias que puedan ayudarle a mantener el equilibro en su vida y en sus hábitos, de esta manera comprenderán mucho mejor sus actividades cotidianas.
3Validación emocional
Un niño neurodivergente, necesita ser escuchado y validado por sus padres (esto incluye emociones, sentimientos, pensamientos y procesos neurológicos). Pero también es necesario que maestros, terapeutas y red de apoyo contribuyan en esto
4Comunica con sencillez y de forma directa
Muchos niños neurodivergentes procesan la información de manera distinta. Por eso, una comunicación clara, concreta y tranquila puede ayudarles a sentirse más seguros y menos frustrados.
Como padres, es importante que no den órdenes del tipo:
- "¡Compórtate bien!"
- "¡Ya sabes lo que hiciste!"
- "Deja de actuar así"
Es preferible una comunicación sencilla y concreta que cumpla con las siguientes características:
- Instrucciones concretas
- Frases cortas
- Explicaciones paso a paso
- Evitar gritos o demasiadas órdenes al mismo tiempo
- Confirmar que el niño entendió
Estos sencillos cambios harán la diferencia en el trato con tu hijo. Y como regla de oro, Daniel J. Siegel, describió que "la conexión y la comprensión ayudan al cerebro infantil a regularse mejor que el miedo o los castigos constantes".