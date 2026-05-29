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España, una tierra de paradojas para el catolicismo

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Antoni Gaudi, twórca Sagrada Familia i jego proces beatyfikacyjny

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I.Media - publicado el 29/05/26
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En vísperas del primer viaje papal a España en 15 años, un retrato de un país donde el catolicismo parece enfrentarse a dinámicas a veces contradictorias

En España, que acogerá al Papa del 6 al 12 de junio, la Iglesia Católica se presenta omnipresente y, a la vez, en crisis, experimentando simultáneamente declive y renacimiento

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Tags:
catolicismopapa leon xiv
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