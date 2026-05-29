España, una tierra de paradojas para el catolicismo

En España, que acogerá al Papa del 6 al 12 de junio, la Iglesia Católica se presenta omnipresente y, a la vez, en crisis, experimentando simultáneamente declive y renacimiento

En vísperas del primer viaje papal a España en 15 años, un retrato de un país donde el catolicismo parece enfrentarse a dinámicas a veces contradictorias

En la tierra de san Ignacio de Loyola y santa Teresa de Ávila, el primer contraste llamativo es la impresionante omnipresencia cultural del catolicismo a pesar de una secularización muy avanzada. Si bien durante mucho tiempo se consideró un bastión católico, España ha visto caer drásticamente el número de fieles.

En 2023, un estudio del CIS (Instituto Nacional de Estudios Eclesiales de Base) reveló que menos del 50% de los niños son bautizados hoy en día, en comparación con el 99% en 1971. Este descenso ha continuado año tras año. La Conferencia Episcopal Española, por ejemplo, observó una disminución general en el número de sacramentos en el país entre 2023 y 2024: aproximadamente 6.000 bautismos menos, una disminución del 5% en el número de primeras comuniones, una disminución del 6% en el número de matrimonios y una disminución del 3,4% en el número de confirmaciones.

Tradiciones populares que siguen muy vivas

Los legionarios españoles marchan en un desfile militar en Semana Santa (Pascua) con el Cristo de Mena JORGE GUERRERO | JORGE GUERRERO

A pesar de estas cifras alarmantes, el catolicismo mantiene una presencia sorprendentemente fuerte en el panorama cultural. La expresión más espectacular de esta herencia católica aún viva se encuentra en las tradiciones populares. Las grandes procesiones de estatuas en las ciudades del sur de España durante la Semana Santa siguen siendo un evento imperdible. La de Sevilla acogió a más de 50.000 penitentes en 2026 y atrae a un millón de turistas cada año.

Otra paradoja española: las disparidades geográficas en cuanto a dinamismo. Impulsada por las tradiciones populares mencionadas anteriormente, Andalucía ha demostrado una fuerte resistencia al declive del catolicismo. Por ejemplo, la Archidiócesis de Sevilla era 100% católica en 1969 y aún contaba con un 97,8% de católicos bautizados en 2023, según el Anuario Pontificio.

La Archidiócesis de Madrid también se resiste a este fenómeno de secularización, según el periodista Javier Martínez-Brocal, corresponsal del diario español ABC en el Vaticano: "Muchas de las grandes instituciones católicas que han marcado la España contemporánea nacieron allí: el Opus Dei, el Camino Neocatecumenal y otros movimientos. Existe una sólida red de familias y laicos comprometidos que viven su fe de forma muy activa, con una fuerte participación parroquial", asegura.

La otra gran metrópoli española presenta una sociología diferente. En Barcelona, ​​donde el 96,6% de la población era católica en 1970, poco menos de ocho de cada diez barceloneses se identificaban como católicos, una de las cifras más bajas de España.

El CIS incluso ofrece estadísticas mucho más bajas. Según esta organización, en 2019, el 53% de los residentes se identificaban como católicos, con menos del 10% practicantes. Esto resulta paradójico para una ciudad cuyo símbolo más emblemático es la basílica de la Sagrada Familia, donde León XIV celebrará una misa durante su viaje. Esta marcada secularización se explica, en particular, por la tradicional oposición catalana al régimen franquista de Madrid, profundamente arraigada en el catolicismo.

Barcelona es también una ciudad con una marcada orientación izquierdista, un factor importante para comprender este declive local del catolicismo. "Tras la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, se instauró una larga dictadura que utilizó a la Iglesia para defender sus principios", explica Javier Martínez-Brocal. "Esto explica por qué una parte significativa de la izquierda española —no toda, por supuesto— ha sido históricamente anticlerical. Esta oposición a la Iglesia ha sido durante mucho tiempo un elemento definitorio de un sector de este movimiento político".

Este anticlericalismo se hizo sentir con fuerza durante la visita de Benedicto XVI a España en 2010. Surgieron importantes protestas en todo el país y se llevaron a cabo diversas manifestaciones, especialmente en Barcelona. El panorama es muy diferente 16 años después de este episodio: "Hoy, este clima ha cambiado considerablemente; el anticlericalismo agresivo prácticamente ha desaparecido", observa Javier Martínez-Brocal. "Nadie pregunta por qué viene el Papa a España; nadie ve ningún problema en ello".

Entre la secularización y la búsqueda espiritual

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado españoles también pueden parecer plagadas de contradicciones. Si bien siguen siendo socios importantes en ciertos temas, como la cultura y la acogida de migrantes, numerosos puntos de controversia continúan configurando esta relación.

El Estado español ha promulgado muchas leyes sociales "progresistas" en los últimos años, a pesar de las protestas del clero: la legalización de la eutanasia en 2021, la creación de una opción legal de cambio de género para mayores de 16 años (desde 2023) basada en una simple declaración, y la propuesta de constitucionalización del aborto, que fue aprobada por el Consejo de Ministros en abril de 2026.

Este contexto, bastante secular, no ha impedido, sin embargo, un repunte significativo en el número de bautismos de adultos en los últimos años. En 2024, los bautismos de personas mayores de 7 años aumentaron un 12 % con respecto al año anterior.