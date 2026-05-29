El emotivo momento en que León XIV se arrodilló para ayudar a un sacerdote

Un breve instante durante la audiencia del Papa León XIV esta semana ofreció una imagen impactante de compasión interrumpiendo la ceremonia

Durante la audiencia general del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro esta semana, se produjo un momento sorprendente entre la multitud de hombres de traje oscuro y funcionarios del Vaticano reunidos cerca del frente.

En medio de ellos, se pudo ver de repente al propio Papa arrodillado en el suelo. No por ceremonia ni protocolo, sino simplemente para ayudar a alguien.

El hombre que recibía ayuda era el padre Diego Semeraro, un anciano sacerdote italiano de Martina Franca, en Apulia, que se sintió indispuesto tras permanecer de pie bajo el calor romano mientras esperaba para saludar al Papa al final de la audiencia junto a su hermano, el padre Franco Semeraro.

En declaraciones posteriores a Vatican News, el padre Franco describió el momento como "extraordinario" y explicó que el Papa León fue una de las primeras personas en reaccionar cuando el padre Diego se desplomó cerca del frente de la multitud.

El gesto parece haber sorprendido tanto al padre Diego que, como informó Vatican News, exclamó:

“Santidad, ¿es usted realmente?”

Hay que reconocer que la reacción del octogenario tiene algo de dulce e ingenua. No solo porque un anciano sacerdote se viera de repente recibiendo ayuda del mismísimo Papa, sino porque los momentos de bondad instintiva aún conservan el poder de asombrar a la gente.

Tras ayudarlo, el Pontífice estrechó la mano del padre Diego y le entregó personalmente un rosario antes de que el sacerdote fuera llevado al servicio médico del Vaticano para realizarse pruebas preventivas. Afortunadamente, no se detectó ningún problema grave; el padre Franco comentó que se encontraba bien, aunque con algunas molestias. Posteriormente celebró la misa y pudo compartir el almuerzo después de la audiencia. ¡Nos imaginamos la conversación!

Sin embargo, la historia también encierra otra hermosa capa.

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Para el padre Diego, la Basílica de San Pedro ya tenía un significado personal mucho antes del encuentro de esta semana. En 1970, fue ordenado sacerdote allí por el papa Pablo VI. Décadas después, tras años de servicio pastoral en el sur de Italia, se encontró inesperadamente de nuevo en el centro de la vida vaticana, esta vez recibiendo el apoyo incondicional de otro papa.

Y quizás esa imagen resuena porque refleja algo que la gente anhela ver con más frecuencia en la vida pública en general: no una autoridad distante e intocable, sino una autoridad que realmente quiera ayudar.

Si consideramos la parábola del Buen Samaritano del Evangelio, vemos que nunca se trató realmente de estatus. El mensaje siempre fue que la compasión interrumpe cualquier otra cosa que estuviéramos haciendo. Las reuniones se detienen. Los horarios se detienen. Las ceremonias se detienen. La necesidad humana es lo primero.

Y esa es, en parte, la razón por la que la imagen resulta tan impactante. No se trata solo de la sotana blanca arrodillada entre filas de trajes oscuros, sino del recordatorio de que ningún cargo de importancia debería colocar a alguien por encima de la simple responsabilidad de ayudar a otro ser humano cuando cae.