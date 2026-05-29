Arte para contemplar la Santísima Trinidad

Música, imagen y palabras inspiradoras que grandes artistas han dedicado a un Dios que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo

Además de las explicaciones que los teólogos han ofrecido a lo largo de los siglos para ayudar a entender la Santísima Trinidad, también muchos grandes artistas han enfocado su talento y creatividad en crear obras de arte que profundicen en el misterio de una naturaleza divina en tres personas.

El compositor Johan Sebastian Bach dedicó varias obras al Dios que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, entre ellas la cantata “Bendito sea el Señor, mi Dios” (BWV 129).

Tres voces cantan esta oración (al principio y al final juntas, y en la parte central cada una sola) basada en un himno de Johann Olearius:

Alabado sea el Señor, mi Dios, mi Luz, mi Vida; mi Creador, que me ha dado mi cuerpo y mi alma; mi Padre, que me protege desde el instante en que mi madre me llevó en sus entrañas, y que no ha parado de prodigarme abundantes bienes. Alabado sea el Señor, Dios mío, mi salvación, mi vida, El hijo más querido del padre, quien se entregó por mí, quien me redimió Con su preciosa sangre, quien me da, a través de la fe, el bien supremo, que es Él mismo. Alabado sea el Señor, mi Dios, mi consuelo, mi Vida; Espíritu del Padre celestial, estimable tesoro, cuyo Hijo está presente y da vigor a mi corazón, haciendo renacer en mí una fuerza nueva; y en la tristeza, me da su consejo, su apoyo y su ayuda. Alabado sea el Señor, mi Dios eterno, al que da alabanzas Todo lo que planea en los cielos. Alabado sea el Señor, en el muy santo nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para Él, en el presente, entonamos el Sanctus; para Él, elevamos el sagrado canto del Sanctus, Acompañados de la legión de ángeles, celebramos la cristiandad entera, exclamando así nuestra alabanza: ¡loado sea mi Dios por los siglos de los siglos!

Trono de Gracia

En la iconografía tradicional de la Trinidad destaca una representación llamada “Trono de Gracia” que muestra a Dios Padre como un hombre mayor sosteniendo al Hijo crucificado con un símbolo del Espíritu Santo, a menudo una paloma.

Como ejemplo, La Trinidad del escultor Venancio Vallmitjana expresa armónicamente el dogma católico declarado en el Concilio de Nicea el año 325.

La Trinidad de Venancio Vallmitjana Museu Nacional d'art de Catalunya

En pintura, Masaccio, El Greco y Rubens han dejado bellísimas imágenes del Trono de Gracia que ayudan a penetrar, a través de los sentidos, en la esencia del Amor absoluto.

Pero tal vez la representación plástica más conocida de esa esencia divina compartida sea el icono de la Trinidad del ruso medieval Andrei Rubliov.

Lleno de símbolos bíblicos, representa a Dios como los tres ángeles que visitaron a Abraham en la encina de Mambré.

En el arte de la escritura, numerosas poesías dejan constancia de la fascinación que la Trinidad despierta en personas de toda edad y condición.

El “Acto de acción de gracias a la Trinidad” de una arrebatada santa Catalina de Siena, incluido en su “Diálogo sobre la Divina Providencia”, es un ejemplo que puede inspirar la oración a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo:

Oración