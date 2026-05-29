Arte para contemplar la Santísima Trinidad

Además de las explicaciones que los teólogos han ofrecido a lo largo de los siglos para ayudar a entender la Santísima Trinidad, también muchos grandes artistas han enfocado su talento y creatividad en crear obras de arte que profundicen en el misterio de una naturaleza divina en tres personas.
El compositor Johan Sebastian Bach dedicó varias obras al Dios que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, entre ellas la cantata “Bendito sea el Señor, mi Dios” (BWV 129).
Tres voces cantan esta oración (al principio y al final juntas, y en la parte central cada una sola) basada en un himno de Johann Olearius:
Alabado sea el Señor,
mi Dios, mi Luz, mi Vida;
mi Creador, que me ha dado
mi cuerpo y mi alma;
mi Padre, que me protege desde el instante
en que mi madre me llevó en sus entrañas,
y que no ha parado de prodigarme
abundantes bienes.
Alabado sea el Señor,
Dios mío, mi salvación, mi vida,
El hijo más querido del padre,
quien se entregó por mí,
quien me redimió
Con su preciosa sangre,
quien me da, a través de la fe,
el bien supremo, que es Él mismo.
Alabado sea el Señor,
mi Dios, mi consuelo, mi Vida;
Espíritu del Padre celestial, estimable tesoro,
cuyo Hijo está presente
y da vigor a mi corazón,
haciendo renacer en mí una fuerza nueva;
y en la tristeza, me da su consejo,
su apoyo y su ayuda.
Alabado sea el Señor,
mi Dios eterno,
al que da alabanzas
Todo lo que planea en los cielos.
Alabado sea el Señor,
en el muy santo nombre
de Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo.
Para Él, en el presente,
entonamos el Sanctus;
para Él, elevamos
el sagrado canto del Sanctus,
Acompañados de la legión de ángeles,
celebramos la cristiandad entera,
exclamando así nuestra alabanza:
¡loado sea mi Dios por los siglos de los siglos!
Trono de Gracia
En la iconografía tradicional de la Trinidad destaca una representación llamada “Trono de Gracia” que muestra a Dios Padre como un hombre mayor sosteniendo al Hijo crucificado con un símbolo del Espíritu Santo, a menudo una paloma.
Como ejemplo, La Trinidad del escultor Venancio Vallmitjana expresa armónicamente el dogma católico declarado en el Concilio de Nicea el año 325.
En pintura, Masaccio, El Greco y Rubens han dejado bellísimas imágenes del Trono de Gracia que ayudan a penetrar, a través de los sentidos, en la esencia del Amor absoluto.
Pero tal vez la representación plástica más conocida de esa esencia divina compartida sea el icono de la Trinidad del ruso medieval Andrei Rubliov.
Lleno de símbolos bíblicos, representa a Dios como los tres ángeles que visitaron a Abraham en la encina de Mambré.
En el arte de la escritura, numerosas poesías dejan constancia de la fascinación que la Trinidad despierta en personas de toda edad y condición.
El “Acto de acción de gracias a la Trinidad” de una arrebatada santa Catalina de Siena, incluido en su “Diálogo sobre la Divina Providencia”, es un ejemplo que puede inspirar la oración a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo:
Oración
¡Oh Dios eterno! ¡Oh Trinidad eterna!
¡Por la unión de tu naturaleza divina has hecho tan preciosa la Sangre de tu Hijo unigénito!
Oh Trinidad eterna, eres un misterio tan profundo como el mar, en el que cuanto más busco, más encuentro; y cuanto más encuentro, más busco.
Porque, incluso sumergida en las profundidades de Ti, mi alma nunca está satisfecha, siempre hambrienta y sedienta de Ti, Trinidad eterna, anhelando y deseando verte a Ti, la Verdadera Luz.
Oh Trinidad eterna, con la luz del entendimiento he saboreado y contemplado las profundidades de tu misterio y la belleza de tu creación. Al verme a mí mismo en ti, he comprendido que llegaré a ser como tú. Oh Padre eterno, desde tu poder y tu sabiduría me has concedido claramente una parte de esa sabiduría que pertenece a tu Hijo Unigénito. Y verdaderamente el Espíritu Santo, que procede de Ti, Padre y Hijo, me ha dado el deseo de amarte.
Oh, Trinidad eterna, Tú eres mi Creador y yo soy Tu creación. Iluminado por Ti, he aprendido que me has hecho una nueva creación por medio de la Sangre de Tu Hijo Unigénito, porque estás cautivado por el amor ante la belleza de Tu creación.
Oh, Trinidad eterna, oh, Divinidad, oh, abismo insondable, oh, mar más profundo, ¿qué mayor don podrías darme que tu propio Ser?
Eres un fuego que arde eternamente sin consumirse jamás, un fuego que consume con tu calor mi amor propio. Una y otra vez eres el fuego que aleja toda frialdad de corazón e ilumina la mente con Tu luz, la luz con la que me has hecho conocer Tu verdad.
Por esta luz reflejada sé que Tú eres el bien supremo, un bien por encima de todo bien, un bien dichoso, un bien incomprensible, un bien inconmensurable, una belleza por encima de toda belleza, una sabiduría por encima de toda sabiduría, pues Tú eres la sabiduría misma, el alimento de los ángeles, el fuego del amor que Tú das al hombre.
Tú eres el manto que cubre nuestra desnudez. Tú alimentas a nuestra familia con Tu dulzura, una dulzura que proviene de Ti y en la que no hay rastro alguno de amargura. ¡Oh, Trinidad Eterna! Amén.