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(VIDEO) ¿Quién fue Giovanni Battista Montini?

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Guillermo Arévalo - publicado el 28/05/26
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El Santo Padre que guió a la Iglesia en uno de los momentos decisivos del siglo XX y llevó el diálogo de la fe al mundo moderno

Antes de llamarse Pablo VI, su nombre era Giovanni Battista Montini. Fue un hombre intelectual, sensible a los desafíos del mundo contemporáneo y protagonista de una etapa histórica crucial para la Iglesia: el Concilio Vaticano II. Su pontificado tuvo reformas, viajes históricos, momentos de tensión y una constante búsqueda de diálogo entre la fe y la sociedad moderna. Pero detrás de las decisiones y documentos, también existía un pastor consciente de las heridas y preguntas del ser humano contemporáneo.

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Tags:
concilio vaticano iipablo vipapavideo
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