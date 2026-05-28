Una Sinfonía, pintura y película que el Papa León califica de “proféticas”

Beethoven, Picasso y Spielberg tienen obras que la primera encíclica del Papa León XIV reconoce como resistencia contra la normalización del mal

En su encíclica sobre la magnificencia de la humanidad, el Papa León XIV señaló que una sinfonía, una obra de arte y una película tenían un "significado casi profético".

El párrafo 122 de Magnifica Humanitas dice en parte:

"En efecto, precisamente porque experimentamos limitaciones —vulnerabilidad, sufrimiento y fracaso— podemos reconocer la dignidad inviolable de cada persona, tanto la nuestra como la ajena. En esta misma experiencia, seguimos siendo capaces de intuir una fraternidad superior a nosotros mismos y de percibir la injusticia como un escándalo. La cultura y el arte auténticos preservan esta chispa, resistiendo la normalización del mal. Por ello, ciertas obras han adquirido un significado casi profético: la Novena Sinfonía de Beethoven puede interpretarse como un anhelo de unidad; el Guernica como una denuncia de la deshumanización; La lista de Schindler como un llamado a no relegar el pasado al olvido".

Benedicto XVI sobre la Novena Sinfonía de Beethoven

La Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven fue su última sinfonía completa, compuesta entre 1822 y 1824, y estrenada el mismo año en que la terminó. Se la considera una de las mayores obras maestras musicales de la humanidad.

El cuarto y último movimiento de la obra se conoce como la "Oda a la alegría".

"La interpretación sensible y conmovedora de la Novena Sinfonía de Beethoven, una prueba más de su excepcional talento, resonará en mí durante mucho tiempo y perdurará en mi memoria como un regalo especial", dijo el Papa Benedicto XVI tras un concierto en 2007.

De hecho, Benedicto XVI consideraba la grandeza de obras como esta sinfonía como una prueba del cristianismo.

Esta sinfonía en particular, dijo, "me inspira a reflexionar una y otra vez".

A continuación, ofreció esta reflexión sobre la sinfonía y la experiencia de sufrimiento y limitación que Beethoven vivió y que la llevó a componerla:

"Después de años de auto-aislamiento y de vida retirada, durante los cuales Beethoven tuvo que afrontar dificultades interiores y exteriores que le causaban depresión y profunda amargura, y amenazaban con ahogar su creatividad artística, el compositor, ya totalmente sordo, en el año 1824 sorprende al público con una composición que rompe la forma tradicional de la sinfonía y, con la colaboración de la orquesta, del coro y de los solistas, se eleva hasta un final extraordinario de optimismo y alegría. ¿Qué había sucedido? A los oyentes atentos, la música misma les permite intuir algo de lo que está en el origen de esta inesperada explosión de júbilo. El intenso sentimiento de alegría transformado aquí en música no es algo ligero y superficial: es un sentimiento conquistado con esfuerzo, superando el vacío interior de un hombre a quien la sordera había impulsado al aislamiento; las quintas vacías al inicio del primer movimiento y la irrupción repetida de una atmósfera triste son su expresión. Sin embargo, la soledad silenciosa había enseñado a Beethoven un modo nuevo de escuchar, que iba más allá de la simple capacidad de experimentar con la imaginación el sonido de las notas que se leen o escriben. En este contexto me viene a la memoria una expresión misteriosa del profeta Isaías que, hablando de la victoria de la verdad y del derecho, decía: "Oirán aquel día los sordos palabras de un libro (es decir, palabras solamente escritas); liberados de la tiniebla y de la oscuridad, los ojos de los ciegos las verán" (cf. Is 29, 18-24). Se alude así a una facultad de percibir que recibe como don quien obtiene de Dios la gracia de una liberación exterior e interior".

El Guernica de Picasso y la respuesta del artista a un nazi

La República Española encargó a su artista nacional la creación de una obra para la Exposición Universal de París de 1937. Poco después, el 26 de abril de 1937, Hitler y Mussolini, en señal de apoyo a los nacionalistas en la Guerra Civil Española, arrasaron la pequeña ciudad de Guernica con varias oleadas de bombas. Todas las víctimas fueron civiles.

La enorme obra maestra de Picasso —que mide más de 7 por 3 metros— fue su respuesta a esta tragedia, de la que leyó en los periódicos de París.

Se dice que cuando el embajador nazi Otto Abetz, al ver el cuadro, le preguntó al artista: "¿Hiciste esto?", Picasso respondió: "No. Lo hiciste tú".

Una reproducción mural de «Guernica». Jules Verne Times Two / www.julesvernex2.com, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

El cuadro muestra a una madre llorando a su hijo muerto, a un hombre mendigando, a un caballo descuartizado y otros elementos —todos en blanco, negro y gris— que representan la destrucción de la guerra.

La imagen se exhibe de forma permanente en Madrid .

'La lista de Schindler'

Esta película de 1993 cuenta la historia de Oskar Schindler, quien logró salvar a unos 1.000 refugiados, en su mayoría judíos polacos, del Holocausto dándoles empleo en sus fábricas.

La película ganó siete premios Óscar y está considerada una de las mejores películas de todos los tiempos.