Ser humanos en la era de la IA: las claves de León XIV

En un mundo aparentemente dominado por la IA, el Papa León XIV, comparte algunas alternativas en su primera encíclica Magnifica Humanitas, recordándonos nuestra humanidad

Vivimos en una época donde la Inteligencia Artificial puede responder preguntas, escribir textos, generar imágenes e incluso "conversar" con nosotros. La tecnología avanza a una velocidad impresionante y, aunque ofrece beneficios reales, también plantea una pregunta profunda: ¿qué significa seguir siendo humanos en un mundo cada vez más automatizado?

En su encíclica Magnifica Humanitas (Humanidad Magnifica), León XIV reflexiona sobre este desafío. El Sumo Pontífice no condena la tecnología, pero sí advierte sobre el peligro de dejar que los algoritmos definan nuestra manera de pensar, relacionarnos y vivir.

Más allá del debate tecnológico, el Papa propone algo mucho más cotidiano y urgente: recuperar aquello que nos hace verdaderamente humanos. Aquí te compartimos algunas de las claves que el Santo Padre escribió en su primera encíclica, para mantener nuestra humanidad.

1 Recuperar la capacidad de estar presentes

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Uno de los grandes riesgos de la hiperconectividad es la distracción. Estamos físicamente con los demás, pero emocionalmente ausentes: revisando el celular durante una comida familiar, respondiendo mensajes mientras alguien nos habla o consumiendo contenido sin descanso.

La encíclica invita a redescubrir el valor de la presencia auténtica. Ninguna Inteligencia Artificial puede sustituir lo que nos define como personas: mirar a los ojos a alguien, escuchar con atención, acompañar a alguien cuando sufre, contemplar mediante el silencio, sentir y estar presentes. En un mundo acelerado, prestar atención se ha convertido en un acto de amor.

2 No convertirnos en “máquinas de productividad”

Otro punto importante de Magnifica Humanitas es la crítica a la obsesión moderna por la eficiencia. Hoy pareciera que el valor de una persona depende de cuánto produce, cuánto trabaja o qué tan "útil" resulta.

Pero el Papa recuerda que la dignidad humana no puede reducirse al rendimiento. Sino más bien, aprender a descansar sin culpa, valorar el tiempo con nuestros seres queridos, recuperar hobbies fuera de las pantallas y respetar nuestros límites. La tecnología puede ayudarnos a ahorrar tiempo, pero ese tiempo debería servirnos para vivir mejor, no para exigirnos más.

3 Volver a cultivar el pensamiento crítico

La Inteligencia Artificial puede responder rápidamente casi cualquier pregunta, pero eso no significa que deba reemplazar nuestra capacidad de discernir, trabajar, de ser creativos e incluso de imaginar.

León XIV advierte sobre el riesgo de delegar completamente el pensamiento a los algoritmos:

"Si no estamos atentos, puede surgir un sistema educativo carente de amor por la verdad, en el que el flujo incesante de información sustituya al ejercicio de la investigación, la reflexión y el discernimiento. Se multiplican los conocimientos fragmentarios, pero se hace más difícil captar la realidad en su conjunto, plantear preguntas sobre el sentido de las cosas y desarrollar un auténtico pensamiento crítico y creativo".

4 Proteger la empatía en tiempos digitales

Anucha Tiemsom

Las redes sociales y la comunicación virtual pueden hacernos olvidar que detrás de cada pantalla hay una persona real. La encíclica insiste en algo esencial: la tecnología jamás debe deshumanizar nuestras relaciones.

Hoy vemos con facilidad:

Cancelaciones masivas,

Insultos anónimos,

Burlas virales,

Discusiones agresivas,

Indiferencia ante el sufrimiento ajeno.

Por eso, una de las grandes tareas de nuestra época es recuperar la empatía, de manera que pensemos antes de publicar algo en redes, hablar con claridad, escuchar antes de juzgar y recordar que ninguna persona debe ser tratada como un "contenido mediático". De modo que revivamos la ternura humana.

5 La humanidad prevalece

La Inteligencia Artificial seguirá avanzando y transformando nuestra vida cotidiana. Pero la gran pregunta no es cuánto evolucionará la tecnología, sino qué tipo de personas queremos ser mientras eso ocurre.