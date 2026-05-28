¿Sabías que puedes vivir con algunas órdenes religiosas?

Aunque muchas congregaciones ofrecen alojamiento temporal, algunas van un paso más allá y ofrecen alojamiento a largo plazo para mujeres jóvenes

La hospitalidad es una tradición muy apreciada en muchas comunidades religiosas; los benedictinos, en particular, son conocidos por la famosa instrucción de su Regla que dice: "Que todos los huéspedes que lleguen sean recibidos como Cristo". Muchas órdenes ofrecen algún tipo de alojamiento para huéspedes, que se puede reservar para viajes y vivir durante estancias cortas.

Sin embargo, algunas órdenes van un paso más allá y ofrecen opciones de alojamiento a largo plazo para jóvenes, normalmente mujeres, que conviven con las hermanas. Algunas comunidades llevan muchos años ofreciendo esta acogida como parte del carisma propio de su orden.

¿Te gustaría saber en qué lugares del mundo puedes vivir con hermanas religiosas? Estas órdenes religiosas gestionan residencias para mujeres jóvenes.

1 Religiosas de María Inmaculada (RMI)

Las hermanas RMI se fundaron, en realidad, con el carisma específico de ofrecer alojamiento a las jóvenes. Santa Vicenta María López y Vicuña fundó la orden en 1876 en Madrid y, según su página web, su objetivo desde el principio fue ofrecer un alojamiento seguro:

"Nacimos de las necesidades de las jóvenes que emigraban del campo a las ciudades en busca de trabajo y se encontraban sin hogar ni medios de subsistencia. Actualmente, seguimos acogiendo a adolescentes y mujeres jóvenes en nuestros albergues, centros sociales, centros de día, escuelas de formación profesional y otras plataformas apostólicas, guiándolas en su proceso de crecimiento personal en todas sus dimensiones, para que puedan encontrar su propio camino en la vida y su lugar en la sociedad".

Las hermanas RMI gestionan más de 110 comunidades en 21 países de cuatro continentes. Ofrecen residencias de estilo familiar en Londres, París, Roma, Milán, Washington D. C., Nueva York, México, Guadalajara, entre otras ciudades.

Puedes contactarlas en su sitio web: Religiosas de María Inmaculada, en el apartado de residencias o contactarlas en México al número: 33 36 41 34 57.

2 Hijas de María de la Inmaculada Concepción (DMIC)

En la ciudad de Nueva York, generaciones de jóvenes profesionales y estudiantes han encontrado un hogar acogedor en la Residencia Santa Inés. Abierta a mujeres de todas las confesiones religiosas, la Residencia Santa Inés acoge a unas 100 mujeres en todo momento.

También puedes buscar hospedaje con ellas en Michoacán, México. Puedes contactarlas mediante su sitio web: Hijas de la Inmaculada Concepción o bien, escribirles por correo electrónico: [email protected]

3 Hijas de la Divina Caridad

Franziska Lechner fundó esta orden religiosa en 1868 con la idea de ofrecer un hogar temporal a mujeres que fueran estudiantes o profesionales en activo.

La Residencia St. Mary’s, en la ciudad de Nueva York, es la materialización de esa visión y lleva en funcionamiento desde 1913. La orden también gestiona Leonora Hall, una residencia para mujeres en Akron, Ohio, con la misma misión.

Si buscas hospedarte con ellas en México, cuentan con estancias en Guadalajara o Ciudad de México. Solicita información en su sitio web: Hijas de la Caridad, Provincia México o en sus redes sociales como Facebook.

4 Milicia de Santa María

La Milicia de Santa María es un instituto secular, fundado por el venerable padre Tomás Morales, quien "impulsó un camino de santidad en la Iglesia que vitaliza el compromiso bautismal de los laicos haciéndoles tomar conciencia de su misión evangelizadora en las realidades temporales".