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León XIV invita a orar por la paz el 30 de mayo

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ALBERTO PIZZOLI | AFP

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I.Media - publicado el 28/05/26
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Todos los santuarios del mundo han sido convocados por el Papa León XIV para unirse en un momento de oración por la paz

El sábado 30 de mayo de 2026, a las 19:00 horas, el Papa León XIV presidirá el rezo del Rosario ante la réplica de la Gruta de Lourdes, ubicada en los Jardines Vaticanos, un momento de oración dedicado a la paz mundial. Ha invitado a todos los santuarios del mundo a unirse a él.

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Tags:
papa leon xivpazrosario
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