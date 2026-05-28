León XIV invita a orar por la paz el 30 de mayo

El sábado 30 de mayo de 2026, a las 19:00 horas, el Papa León XIV presidirá el rezo del Rosario ante la réplica de la Gruta de Lourdes, ubicada en los Jardines Vaticanos, un momento de oración dedicado a la paz mundial. Ha invitado a todos los santuarios del mundo a unirse a él.
Tradicionalmente dedicado a María, la madre de Jesús, en la Iglesia Católica, el mes de mayo suele culminar en el Vaticano con una celebración durante la cual el Papa reza el Rosario. Este año, la Santa Sede ha anunciado que los santuarios marianos de todo el mundo podrán participar de forma remota en este evento espiritual, que se llevará a cabo en el fresco de los Jardines Vaticanos.
Entre los santuarios participantes se encuentran Lourdes en Francia, Fátima en Portugal, Medjugorje en Bosnia y Herzegovina, San Charbel en Líbano, la Madre de Dios en Zarvanytsia, Ucrania, Nuestra Señora de la Paz y del Buen Viaje en Antipolo, Filipinas, y la Santa Casa de Loreto en Italia. El Papa invita a todos los demás santuarios del mundo a participar en este evento a nivel local.