León XIV invita a orar por la paz el 30 de mayo

Tradicionalmente dedicado a María, la madre de Jesús, en la Iglesia Católica, el mes de mayo suele culminar en el Vaticano con una celebración durante la cual el Papa reza el Rosario. Este año, la Santa Sede ha anunciado que los santuarios marianos de todo el mundo podrán participar de forma remota en este evento espiritual, que se llevará a cabo en el fresco de los Jardines Vaticanos.