El mártir que da al Papa su amor por la idea de “desarmar”

El Papa está unido espiritual y temporalmente a los mártires de Argelia. Y es una oración de un mártir la que le inspira esta frase y esta idea de "desarmar"

El Papa León parece destinado providencialmente a tener una estrecha relación con Argelia. La razón principal es que san Agustín fue obispo allí y, en su reciente viaje al país, pasó unos días en la antigua Hipona. Pero hay otro vínculo estrecho: los mártires de Argelia - en especial, un mártir -, beatificados en 2018, se conmemoran el 8 de mayo. Ese es el día en que León fue elegido para el pontificado.

Los mártires de Argelia

La visita de 48 horas del papa León XIV a Argelia no se centró en la memoria de los mártires de la "Década Negra", esas 19 víctimas católicas de la Guerra Civil Argelina que fueron beatificadas en Orán en 2018. Pero en su primer día en Argel, el Papa les rindió homenaje realizando una visita privada al centro comunitario gestionado por las Hermanas Misioneras Agustinas en el barrio obrero de Bab El Oued.

Allí vivían dos monjas españolas de la congregación agustina, la hermana Esther Paniagua Alonso y la hermana Caridad Álvarez Martín; ambas fueron asesinadas el 23 de octubre de 1994, cuando se dirigían a la misa en la casa de las Hermanitas de Jesús, situada a poca distancia. Estas misioneras habían decidido quedarse a pesar de los llamamientos a marcharse en medio de la agitación y la violencia de la guerra civil.

Así pues, el Papa está vinculado espiritual y temporalmente a este grupo. Y es una oración de uno de ellos la que transmite esta idea de "desarmar".

El mártir que inspiró el "desarme"

Proviene de la espiritualidad del beato Christian de Chergé (1937-1996), prior trapense del monasterio de Tibhirine, quien, junto con sus hermanos, decidió permanecer en Argelia a mediados de la década de 1990, a pesar de la guerra civil que asolaba el país. Prefirieron arriesgar sus vidas para mantener una presencia sencilla y fraterna entre la población local.

Tras recibir la primera amenaza de los terroristas en la Navidad de 1994, Christian de Chergé escribió una oración.

El Papa León citó esta oración en el prefacio de un libro que escribió.

"El padre Christian de Chergé, prior del monasterio de Tibhirine, beatificado junto con dieciocho religiosos y religiosas martirizados en Argelia tras un enfrentamiento con terroristas, recibió de Cristo, en su comunión con Él y con todos los hijos de Dios, el don de escribir palabras que aún hoy nos interpelan porque proceden de Dios. Preguntándose qué oración podría dirigir al Señor tras una prueba tan difícil, refiriéndose a quienes habían invadido violentamente el monasterio, escribió lo siguiente: '¿Tengo derecho a pedirle que lo desarme, si no empiezo por pedirle: desármame a mí y desármanos a todos en la comunidad? Esta es ahora mi oración, que te confío con toda sencillez'. Unos 1.600 años antes, en el mismo país del norte de África, san Agustín afirmaba: 'Que nuestras vidas sean buenas; y los tiempos son buenos. Nosotros hacemos nuestros tiempos'". (6)