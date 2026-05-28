El club que cuenta con unas monjas que rezan junto al campo

"No rezamos por la victoria, sino para que los jugadores sigan siendo un ejemplo"

Antes del cuarto partido de la final de la Conferencia Oeste de la NBA entre los San Antonio Spurs y los Oklahoma City Thunder, tuvo lugar en el Frost Bank Center de Texas una escena que rápidamente se convirtió en una de las historias deportivas más bonitas de la noche, con un club de oradoras y fans del deporte.

Según informa el portal Athletic, junto a la cancha se sentaba un grupo de monjas vestidas con hábitos blancos y camisetas de los Spurs. Cuando la cámara las mostró en la pantalla gigante, recibieron un fuerte aplauso del público. A continuación, dos de ellas bendijeron al jugador de San Antonio Luka Kornet antes del inicio del partido.

El video se difundió rápidamente por las redes sociales, y los aficionados bromeaban diciendo que, al parecer, los Spurs habían recibido una "ayuda divina" muy especial. De hecho, el equipo ganó el partido por un amplio margen, con un resultado de 103 a 82, igualando así la serie a 2-2.

Kornet, conocido por ser un católico devoto, hizo una declaración humorística a los medios de comunicación después del partido: "Uno a cero. Un buen resultado. Vamos a llevar a las monjas a Oklahoma City. Tenemos que subirlas al avión".

¿Quiénes son las "monjas de los Spurs"?

Se trata de las Hermanas Salesianas de San Juan Bosco de San Antonio, conocidas desde hace décadas por ser fieles seguidoras del equipo local, los San Antonio Spurs. Su entusiasmo por el baloncesto comenzó ya en los años noventa, en la época de Tim Duncan, sobre todo como una forma de conectar con los jóvenes, ya que el trabajo con la juventud es precisamente su mayor misión.

La hermana Bernadette Mota explicó al portal web Sojourners que las religiosas siguen el deporte también porque quieren entender el mundo de los jóvenes: si conocen las cosas que les interesan, les resulta más fácil hablar con ellos —y así también les resulta más fácil acercarlos a Jesús.

En la comunidad, suelen ver los partidos después de cenar y de terminar las tareas del hogar. Ya no tienen televisión por cable, por lo que ven principalmente los partidos que se transmiten por los canales de televisión abiertos, y se enteran del resto a través de resúmenes y redes sociales.

No rezan solo por la victoria

Aunque son grandes fanáticas de los Spurs, las hermanas subrayan que su oración no es simplemente una petición de victoria. La hermana Margaret Natal declaró al San Antonio Express-News que rezan para que los jugadores den lo mejor de sí mismos, mantengan el espíritu deportivo y sean conscientes de que son un ejemplo para los demás.

Entre los jugadores que les caen especialmente bien está Luke Kornet. La hermana Bernadette Mota dijo en una entrevista para Sojourners que lo aprecia porque, como deportista, no teme hablar públicamente de su fe. Kornet también ha escrito sobre la fe en su blog en el pasado y se ha descrito a sí mismo como un "católico de toda la vida".

¿"Ayuda divina" o el poder de la motivación?

Por supuesto, en el deporte no se puede afirmar sin más que una sola oración decide un partido. Pero la escena conmovió a los aficionados precisamente porque mostró algo poco común: el vínculo entre la fe, el deporte y la comunidad.

Los Spurs jugaron con determinación y de manera excelente esa noche. Victor Wembanyama anotó 33 puntos, sumó ocho rebotes, cinco asistencias y tres bloqueos, mientras que Kornet contribuyó con seis puntos y siete rebotes en 13 minutos de juego.

El comentarista de la NBC, Mike Tirico, incluso bromeó durante la transmisión diciendo que Kornet debería pagarles a las monjas el viaje al quinto partido en Oklahoma City.