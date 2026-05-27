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(VIDEO) El control parental que propone el Papa en Magnifica Humanitas

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Guillermo Arévalo - publicado el 27/05/26
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En Magnifica humanitas, el Papa advierte que niños y adolescentes no pueden quedar solos frente a algoritmos, redes sociales e Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial, las redes sociales y el mundo digital avanzan cada vez más rápido. Pero en medio de esa transformación tecnológica, el Papa lanzó una advertencia clara en su encíclica Magnifica humanitas: los menores necesitan protección real en el entorno digital. León XIV sostiene que la tecnología jamás puede sustituir el desarrollo humano, afectivo y moral de niños y adolescentes, y por eso pidió reflexionar seriamente sobre un buen control parental que incluya límites de edad y responsabilidad en el uso digital.

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Tags:
enciclicainteligencia artificialniñospapa leon xivvideo
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