¿Por qué las iglesias suelen estar orientadas hacia el este?

Muchas iglesias, sobre todo las más antiguas, se construyeron siguiendo un eje este-oeste, de tal manera que el presbiterio quedaba situado en el lado oriental

Muchas iglesias antiguas están orientadas hacia el este. Esto tiene que ver con la simbología del sol. ¿Se puede celebrar la misa ad orientem (hacia el este) incluso cuando la iglesia está orientada en otra dirección?

La orientación: no es solo un invento cristiano

La orientación es una técnica arquitectónica que consiste en situar un edificio según los puntos cardinales por motivos religiosos. Curiosamente, no se trata de un invento cristiano. Los representantes de otras religiones también orientaban sus lugares de culto, y a menudo precisamente hacia el este.

Algunos templos egipcios dedicados al culto al sol se orientaban hacia esa dirección. De manera similar se construyeron muchos edificios en la antigua Grecia. Por su parte, el Templo de Jerusalén estaba orientado en el eje este-oeste de una forma ligeramente diferente: al este se encontraban el altar de los holocaustos y la entrada, mientras que al oeste se ubicaba el Lugar Santísimo.

Las iglesias cristianas y la simbología de la luz

Cuando se empezaron a construir las primeras iglesias cristianas, se estableció la costumbre de que el presbiterio, con el altar, estuviera orientado hacia el este. Esto tiene un profundo fundamento bíblico. Ya antes de su nacimiento, Jesús es llamado "el Sol naciente que nos visitará desde lo alto" (Lc 1, 78) y "luz para iluminar a las naciones" (Lc 2, 32).

Su segunda venida (Parusía) también se comparó con un fenómeno celestial: "Porque, como el relámpago brilla desde el oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre" (Mt 24, 27).

Por su parte, en el Libro de Ezequiel, que contiene la descripción del Nuevo Templo, leemos una profecía sobre la puerta oriental cerrada. Allí, el profeta oye una voz que dice: "Esta puerta debe permanecer cerrada. No debe abrirse y nadie debe entrar por ella, pues el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella" (Ez 44, 2).

El este se asocia, por tanto, inequívocamente con el Salvador que viene. En la antigüedad, los cristianos solían volverse hacia ese lado durante la oración, lo que confirma, entre otros, Tertuliano: "Es bien sabido que durante la oración nos volvemos hacia el este, o que nos regocijamos en el día del sol (es decir, el domingo —nota del editor—)".

Misa ad orientem

Marko Vombergar | ALETEIA

La misa en la forma extraordinaria del rito romano (la llamada misa tridentina) se celebra en la misma dirección en la que miran los fieles: el sacerdote se coloca de cara al altar, situado junto a la pared. Esto se denomina celebración ad orientem (hacia el este), aunque en muchas iglesias contemporáneas ya no se debe a la disposición geográfica del edificio.

El verdadero Oriente, el Sol que no conoce el ocaso y que venció las tinieblas de la muerte, es, al fin y al cabo, el mismo Jesús. Es hacia Él hacia quien nos volvemos durante la liturgia —lo que simboliza el altar, en el que se actualiza el sacrificio del Cuerpo y la Sangre—.